Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Việt Nam chờ vắc xin tay chân miệng nhập về hạ nhiệt dịch

Duy Tính
31/03/2026 04:25 GMT+7

Vắc xin tay chân miệng là một trong nhiều giải pháp chống dịch, kỳ vọng giảm ca nặng và tử vong trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Bộ Y tế vừa có buổi làm việc với các đơn vị y tế phía nam về công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Và vắc xin tay chân miệng là một trong những nội dung được đề cập tại cuộc làm việc này.

Trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng lo ngại, chủng vi rút Entero vi rút 71 (EV71 - tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng) xuất hiện trở lại từ tháng 11.2025. EV71 có khả năng gây biến chứng thần kinh và khiến bệnh diễn tiến nặng rất nhanh.

Chỉ trong 3 tháng, căn bệnh này cũng đã khiến 8 trẻ em tử vong. Trong đó, TP.HCM có đến 4 ca; các tỉnh gồm An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp mỗi nơi 1 ca.

Chờ vắc xin tay chân miệng hạ nhiệt dịch - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp

ẢNH: DUY TÍNH

Ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc vẫn gia tăng.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bên cạnh các giải pháp vệ sinh và ngăn chặn đường lây truyền thống thì vắc xin phòng bệnh sẽ là giải pháp hiệu quả hơn. Ông kỳ vọng với sự có mặt của vắc xin tay chân miệng sẽ giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nặng của bệnh.

Đặc biệt, nếu có vắc xin phòng được tác nhân EV71 thì việc quản lý và điều trị bệnh tay chân miệng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế.

Dự kiến có vắc xin tay chân miệng vào tháng 9 - 10.2026 

Liên quan đến vắc xin tay chân miệng, ngày 17.3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có quyết định số 145 về việc ban hành danh mục 13 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 58. Trong đợt này, cục cấp số đăng ký 471310033726 cho vắc xin tay chân miệng Envacgen (vi rút Enterovirus A71 (EV71) toàn phần bất hoạt 2,5mcg/0,5ml).

Điều đặc biệt, vắc xin này tuy do Đài Loan đăng ký nhưng có sự hợp tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, đơn vị hợp tác là Viện Pasteur TP.HCM.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Viện Pasteur TP.HCM, kết quả nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy, vắc xin có hiệu quả bảo vệ với chủng EV71 phổ biến đang lưu hành tại Việt Nam và Đài Loan. Vắc xin giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng do EV71 ở bất kỳ độ nặng nào là 96,8%. Chưa ghi nhận ca mắc tay chân miệng nào trong nhóm trẻ được tiêm vắc xin trong 2 năm triển khai nghiên cứu.

Ngoài ra, tỷ lệ gặp bất kỳ biến cố bất lợi trong dự kiến sau tiêm tương tự giữa 2 nhóm tiêm vắc xin hoặc giả dược. Hầu hết các biến cố bất lợi trong dự kiến là mức độ nhẹ và tự khỏi. Không có trường hợp biến cố bất lợi nghiêm trọng liên quan vắc xin nghiên cứu.

Tuy đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nhưng vắc xin tay chân miệng chưa được sử dụng.

Ngày 30.3, trao đổi với PV Báo Thanh Niên đại diện Cục Quản lý dược, cho biết dự kiến vào tháng 9 - 10.2026 thì vắc xin sẽ được nhập về Việt Nam.

Tin liên quan

Vắc xin tay chân miệng sắp cấp phép tại Việt Nam hiệu quả ra sao?

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết đã có một công ty xin cấp phép vắc xin phòng bệnh tay chân miệng và Bộ Y tế đang xem xét. Nếu được duyệt, vắc xin này dự kiến sẽ tiêm vào năm 2024 với hình thức dịch vụ.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh tay chân miệng vắc xin Sở Y tế Tp.HCM Bộ Y tế Viện Pasteur TP.HCM vắc xin tay chân miệng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận