Việt Nam chờ vắc xin tay chân miệng nhập về hạ nhiệt dịch

Lãnh đạo Bộ Y tế vừa có buổi làm việc với các đơn vị y tế phía nam về công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Và vắc xin tay chân miệng là một trong những nội dung được đề cập tại cuộc làm việc này.

Trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng lo ngại, chủng vi rút Entero vi rút 71 (EV71 - tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng) xuất hiện trở lại từ tháng 11.2025. EV71 có khả năng gây biến chứng thần kinh và khiến bệnh diễn tiến nặng rất nhanh.

Chỉ trong 3 tháng, căn bệnh này cũng đã khiến 8 trẻ em tử vong. Trong đó, TP.HCM có đến 4 ca; các tỉnh gồm An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp mỗi nơi 1 ca.

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp

Ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc vẫn gia tăng.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bên cạnh các giải pháp vệ sinh và ngăn chặn đường lây truyền thống thì vắc xin phòng bệnh sẽ là giải pháp hiệu quả hơn. Ông kỳ vọng với sự có mặt của vắc xin tay chân miệng sẽ giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nặng của bệnh.

Đặc biệt, nếu có vắc xin phòng được tác nhân EV71 thì việc quản lý và điều trị bệnh tay chân miệng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế.

Dự kiến có vắc xin tay chân miệng vào tháng 9 - 10.2026

Liên quan đến vắc xin tay chân miệng, ngày 17.3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có quyết định số 145 về việc ban hành danh mục 13 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 58. Trong đợt này, cục cấp số đăng ký 471310033726 cho vắc xin tay chân miệng Envacgen (vi rút Enterovirus A71 (EV71) toàn phần bất hoạt 2,5mcg/0,5ml).

Điều đặc biệt, vắc xin này tuy do Đài Loan đăng ký nhưng có sự hợp tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, đơn vị hợp tác là Viện Pasteur TP.HCM.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Viện Pasteur TP.HCM, kết quả nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy, vắc xin có hiệu quả bảo vệ với chủng EV71 phổ biến đang lưu hành tại Việt Nam và Đài Loan. Vắc xin giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng do EV71 ở bất kỳ độ nặng nào là 96,8%. Chưa ghi nhận ca mắc tay chân miệng nào trong nhóm trẻ được tiêm vắc xin trong 2 năm triển khai nghiên cứu.

Ngoài ra, tỷ lệ gặp bất kỳ biến cố bất lợi trong dự kiến sau tiêm tương tự giữa 2 nhóm tiêm vắc xin hoặc giả dược. Hầu hết các biến cố bất lợi trong dự kiến là mức độ nhẹ và tự khỏi. Không có trường hợp biến cố bất lợi nghiêm trọng liên quan vắc xin nghiên cứu.

Tuy đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nhưng vắc xin tay chân miệng chưa được sử dụng.

Ngày 30.3, trao đổi với PV Báo Thanh Niên đại diện Cục Quản lý dược, cho biết dự kiến vào tháng 9 - 10.2026 thì vắc xin sẽ được nhập về Việt Nam.