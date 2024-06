Việt Nam có 6 trường vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới QS

Bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam tốt nhất thế giới năm 2025 CHỤP MÀN HÌNH





Đại diện mới là trường nào?

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS, Anh) đêm 4.6 công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2025. Lần đầu tiên, Việt Nam có 6 trường được xếp hạng, gồm ĐH Huế là đại diện mới và 5 gương mặt quen thuộc của các năm trước là ĐH Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Quốc gia TP.HCM cùng Trường ĐH Duy Tân, Tôn Đức Thắng. Trong số đó, 1 trường giữ nguyên thứ hạng và 4 trường thăng hạng so với năm 2024.

Cụ thể, trong hơn 1.500 ĐH, Trường ĐH Duy Tân dẫn đầu Việt Nam với vị trí thứ 495, tăng 19 bậc so với năm 2024. Xếp sau là Trường ĐH Tôn Đức Thắng, từ nhóm 721-730 lên đến hạng 711-720. ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM từng chung nhóm 951-1.000, năm nay thăng hạng lần lượt ở nhóm 851-900 và 901-950. ĐH Quốc gia Hà Nội cũng là trường bứt phá nhất khi lên ít nhất 50 bậc.

ĐH Huế, đại diện mới của Việt Nam, vào bảng xếp hạng ĐH thế giới, đã ra mắt ở vị trí 1.201-1.400, đồng hạng với ĐH Bách khoa Hà Nội vốn không có thay đổi về thứ hạng so với năm trước. Trên trang thông tin, ĐH Huế cho biết có sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt ở miền Trung, bằng cách cung cấp lực lượng lao động trình độ cao và các giải pháp khoa học - công nghệ tiên tiến, hiệu quả.

Trên thang điểm 100, ĐH Quốc gia TP.HCM dẫn đầu Việt Nam về mặt danh tiếng học thuật (academic reputation) với số điểm 18,8, theo sau đó là ĐH Quốc gia Hà Nội (15,3). Tuy nhiên, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Duy Tân lại có thế mạnh ở mạng lưới nghiên cứu quốc tế (international research network) với 90,7 và 83,5 điểm, hơn hẳn các đơn vị khác chỉ dao động từ 23,1 (ĐH Huế) đến 61 điểm (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Tòa nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM, một trong những đại diện của Việt Nam luôn góp mặt trong các bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Bức tranh đối lập cũng diễn ra ở kết quả tuyển dụng (employment outcomes), khi một nhóm trường dao động từ 23,1 (ĐH Bách khoa Hà Nội) đến 60,1 điểm (ĐH Quốc gia Hà Nội), trong khi nhóm còn lại ở mức 4,4 (Trường ĐH Duy Tân) đến 4,7 điểm (Trường ĐH Tôn Đức Thắng). Song, về danh tiếng với nhà tuyển dụng (employer reputation), các trường không chênh lệch quá nhiều, dao động trong khoảng 6,4-25,3 điểm.

Đáng chú ý, Trường ĐH Duy Tân bứt phá về mặt phát triển bền vững (sustainability) với 29 điểm, trong khi các trường còn lại chỉ dao động từ 1,1 (ĐH Huế) đến 6,4 điểm (ĐH Quốc gia Hà Nội). Đây cũng là cơ sở giáo dục ĐH duy nhất tại Việt Nam tính được số điểm trung bình, ở mức 24,4, trong khi các trường còn lại chỉ được chú thích là "n/a" (tức không tính được hoặc không có sẵn).

Phương pháp xếp hạng ra sao?

Theo QS, việc xếp hạng ĐH thế giới năm 2025 dựa trên 9 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí mới áp dụng từ năm 2024 là mạng lưới nghiên cứu quốc tế, phát triển bền vững và kết quả tuyển dụng, tất cả đều chung trọng số là 5%. Những tiêu chí khác có cùng trọng số này là tỷ lệ giảng viên quốc tế (international faculty ratio) và tỷ lệ sinh viên quốc tế (international student ratio).

Trong khi đó, tiêu chí danh tiếng học thuật chiếm trọng số cao nhất là 30%, xếp sau là tỷ lệ trích dẫn/giảng viên (citations per faculty, 20%), danh tiếng với nhà tuyển dụng (15%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (faculty student ratio, 10%). Theo QS, việc điều chỉnh tiêu chí và trọng số các tiêu chí đều nhằm phản ánh những xu hướng nổi bật trong lĩnh vực giáo dục ĐH hiện nay.

Đơn vị này cho biết thêm, kết quả được đưa ra dựa trên việc phân tích 17,5 triệu bài báo học thuật và tham khảo ý kiến từ hơn 240.000 giảng viên và nhà tuyển dụng.

Trọng số các tiêu chí xếp hạng của QS trong năm 2025 CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2024, QS xếp hạng hơn 1.500 cơ sở giáo dục ĐH từ 105 quốc gia, vùng lãnh thổ. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới trong 13 năm qua. Trong khi đó, Imperial College London (Anh) tăng 4 bậc, chiếm vị trí thứ 2, còn ĐH Oxford (Anh), ĐH Harvard (Mỹ) và ĐH Cambridge (Anh) lần lượt xếp hạng 3, 4 và 5. Về tổng số trường ĐH được xếp hạng, Mỹ đứng đầu với 197 đại diện, theo sau là Anh (90) và Trung Quốc đại lục (71).

QS là một trong 3 tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của Times Higher Education (THE, Anh) và Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). QS xếp hạng ĐH từ năm 2004 cùng THE, 1 năm sau khi thế giới lần đầu có bảng xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là Shanghai Ranking Consultancy) công bố.