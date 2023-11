Việt Nam có ba khu nghỉ dưỡng top đầu thế giới

Cụ thể, giải thưởng Destination Deluxe Award 2023" (Điểm đến cao cấp năm 2023) trao cho các khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Penisula Resort (Đà Nẵng), TIA Wellness Resort (Đà Nẵng) và Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa).

Destination Deluxe Awards là giải thưởng thường niên của Destination Deluxe - tạp chí du lịch uy tín ở Hồng Kông về du lịch và chăm sóc sức khỏe. Đây là giải thưởng danh giá, tôn vinh những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch chăm sóc sức khỏe nhằm thúc đẩy "tiêu chuẩn sang trọng vượt trội của ngành này". Giải thưởng gồm 25 hạng mục, được lựa chọn bởi 20 giám khảo là chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn, du lịch cao cấp và 4.000 phiếu bình chọn từ du khách.

Tạp chí Destination Deluxe vinh danh trải nghiệm spa chăm sóc sức khỏe của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group tại bán đảo Sơn Trà SG

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tiếp tục nối dài danh sách các giải thưởng quốc tế của mình, khi chiến thắng hạng mục "Phương pháp trị liệu toàn diện của năm" (Holistic Treatment of the Year) cho trải nghiệm ấn tượng tại Mi Sol Spa. Khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà này vượt qua spa ở khu nghỉ The Datai Langkawi, Langkawi, Malaysia và Crown Spa Sydney, Crown Towers Sydney, Úc.

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay ở Nha Trang chiến thắng hạng mục "Khách sạn thân thiện với môi trường của năm", vượt qua hai cái tên khác đến từ Campuchia và Mỹ. Trong khi TIA Wellness Resort đứng ở vị trí thứ hai, hạng mục "Chương trình chăm sóc sức khỏe của năm", xếp sau The Heart Retreat Preidhof của Ý.

Đà Nẵng là điểm đến được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Mới đây, Đà Nẵng được tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler bình chọn vào danh sách 11 điểm đến tốt nhất châu Á mà du khách nên ghé thăm vào năm 2024.

Tạp chí cho rằng, Đà Nẵng là một trong những câu chuyện thành công lớn sau dịch bệnh của châu Á, với năm 2023 lượng khách quốc đến vượt quá con số trước đại dịch, một phần nhờ vào các đường bay mới giúp việc đến đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Năm 2023, Vietnam Airlines mở lại đường bay nổi tiếng ở Tokyo, China Airlines của Đài Loan bắt đầu các chuyến bay thẳng từ Đài Bắc và một số hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á đã triển khai các chuyến bay đến thành phố, cùng với nhiều chuyến bay khác đang được triển khai. Tháng 6 hàng năm, hơn 150 chuyến bay hàng ngày đưa du khách háo hức đến chứng kiến Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng...