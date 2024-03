Việt Nam có đại diện trong top 10 điểm đến 'đẹp, rẻ và an toàn'

Trang Yahoo!Finance dẫn lại báo cáo của một tổ chức phân tích dữ liệu du lịch toàn cầu công bố danh sách 25 điểm đến tốt nhất thế giới 2024 theo tiêu chí nêu trên, trong đó một điểm đến của Việt Nam đứng trong top 10.



Phương pháp phân tích để có xếp hạng 25 địa điểm du lịch tốt nhất trên thế giới năm 2024 dựa vào các nguồn hàng đầu như National Geographic, Forbes và US News and World Report, Budget Your Trip, TravelSafe-Abroad, Diễn đàn Giao thông Quốc tế…

Dưới đây là top 10 nơi tốt nhất để đi du lịch trên thế giới vào năm 2024:

10.Dãy Alps, Thụy Sĩ

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 226 USD/người. Khí hậu đa dạng; chịu ảnh hưởng của dãy Alps và Đại Tây Dương. Sóng nhiệt vào tháng 7 và tháng 8.

Dãy Alps của Thụy Sĩ mang đến những cảnh quan ngoạn mục làm nền cho cả những cuộc phiêu lưu ly kỳ và những nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh. Khí hậu núi cao, tiêu chuẩn an toàn đặc biệt và cơ sở hạ tầng hiệu quả phục vụ du khách đang tìm kiếm trải nghiệm tinh túy trên núi.

9.Tokyo, Nhật Bản

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 161 USD. Khí hậu ôn đới với mùa đông ôn hòa và mùa hè nóng ẩm.

Tokyo được công nhận vì sự thân thiện với người lớn tuổi, có sự giao thoa độc đáo giữa cổ xưa và tương lai, tất cả đều nằm trong khuôn khổ an toàn vượt trội, cơ sở hạ tầng tiên tiến và khí hậu thay đổi từ mùa hè nóng bức đến mùa đông ôn hòa.

8.Aalborg, Đan Mạch

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 165 USD. Khí hậu vùng Baltic: Mùa đông lạnh, mùa hè ôn hòa đến ấm áp dễ chịu; tuyết thường xuyên; thỉnh thoảng có đợt lạnh; thời gian nóng ngắn vào mùa hè.

Aalborg là viên ngọc ẩn ở Đan Mạch được biết đến với khung cảnh văn hóa sôi động, các di tích lịch sử và vẻ đẹp bên bờ sông. Thành phố này tự hào có chỉ số an toàn cao, cơ sở hạ tầng hiệu quả và khí hậu dễ chịu, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn.

7.Bắc Yorkshire, Anh

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 152 USD. Khí hậu đại dương ôn đới với mùa đông ôn hòa và mùa hè ấm áp.

North Yorkshire mời gọi du khách hòa mình vào trải nghiệm hấp dẫn của vùng nông thôn nước Anh. Nổi tiếng với những ngọn đồi thoai thoải, di tích lịch sử và quán rượu ấm cúng, khu vực này mang đến một lối thoát an toàn, yên tĩnh với điều kiện khí hậu ôn hòa.

6.Valletta, Malta

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 126 USD. Khí hậu Địa Trung Hải với mùa đông ôn hòa, ẩm ướt và mùa hè khô nóng.

Valletta, thủ đô của Malta, đứng thứ 6 nhờ lịch sử sôi động, kiến trúc Baroque tuyệt đẹp. Thành phố nhỏ gọn này là di sản thế giới được UNESCO công nhận, tràn ngập kho tàng văn hóa, từ những nhà thờ trang trí công phu đến những cung điện và viện bảo tàng lộng lẫy.

5.Seoul, Hàn Quốc

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 111 USD. Lục địa ẩm: mùa hè nóng, mùa đông lạnh; thỉnh thoảng có bão.

Seoul mang đến trải nghiệm đô thị năng lượng cao gắn liền với văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Thành phố này nổi tiếng với những tiến bộ công nghệ, sự an toàn và văn hóa năng động, cùng với khí hậu có bốn mùa rõ rệt. Từ những cung điện cổ kính và những khu chợ nhộn nhịp cho đến thiết kế và ẩm thực hiện đại, Seoul phục vụ mọi lứa tuổi với sự pha trộn giữa lịch sử và hiện đại.

4.Hội An, Việt Nam

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 129 USD. Khí hậu nhiệt đới: Ấm áp quanh năm; mùa mưa và mùa khô rõ rệt; độ ẩm cao.

Hội An, đảm bảo vị trí thứ tư, là thành phố quyến rũ ở Việt Nam được biết đến với khu phố cổ được bảo tồn đặc biệt tốt, là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Những đêm thắp đèn lồng của thành phố tạo nên bầu không khí huyền diệu thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài sự hấp dẫn về mặt hình ảnh, Hội An còn nổi tiếng vì khí hậu ôn hòa, tiêu chuẩn an toàn cao và giá cả phải chăng, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho mọi đối tượng khách du lịch. Văn hóa phong phú, đặc trưng bởi kiến trúc lịch sử, những khu chợ sôi động và ẩm thực hấp dẫn, mang đến sự hiểu biết sâu sắc về trung tâm di sản và truyền thống Việt Nam.

3.Rajasthan, Ấn Độ

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 60 USD.

Khí hậu khô cằn đến cận ẩm: Mùa hè nóng với nhiệt độ thường vượt quá 40 - 45°C; mùa gió mùa từ tháng 7 đến tháng 9 với lượng mưa vừa phải.

Rajasthan là điểm đến gói gọn tinh hoa của lịch sử hoàng gia và kiến trúc đặc sắc của Ấn Độ. Là nơi có những pháo đài hùng vĩ, những cung điện hùng vĩ và sa mạc Thar rộng lớn, Rajasthan vẽ nên một bức tranh về thời kỳ đã qua của các maharaja và lối sống xa hoa của họ.

2.Tartu, Estonia

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 114 USD. Khí hậu lục địa ẩm, không có mùa khô, mùa hè ấm áp và mùa đông lạnh giá

Tartu là thành phố về trí tuệ và văn hóa của Estonia, hội tụ lịch sử và kiến trúc giữa những công viên xanh và dòng sông tuyệt đẹp. Thành phố yên tĩnh này mời gọi du khách khám phá khung cảnh văn hóa năng động, với nhiều bảo tàng, phòng trưng bày và nhà hát, cùng với phố cổ lịch sử với nhiều quán cà phê quyến rũ và những con đường lát đá cuội.

1.Saimaa, Phần Lan

Trung bình ngân sách du lịch hàng ngày: 100 USD. Khí hậu lục địa ẩm, không có mùa khô, mùa hè ấm áp.

Saimaa đứng đầu danh sách là nơi tốt nhất để đi du lịch vào năm 2024, nổi tiếng với những hồ tuyệt đẹp, mang đến những cơ hội vô tận để khám phá thiên nhiên, từ các chuyến tham quan bằng thuyền đến những ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn nhàn nhã.

Danh sách còn lại trong top 25 gồm: Akagera, Rwanda; Amsterdam, Hà Lan; Big Sky, Mỹ; Santorini, Hy Lạp; Phuket, Thái Lan; Pompeii, Ý; Barcelona, Tây Ban Nha; Porto, Bồ Đào Nha; Victoria, Úc; Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Cairo, Ai Cập; Maui, Mỹ; Dubai, UAE.