Việt Nam có dây chuyền sản xuất vắc xin công nghệ hàng đầu thế giới

Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, và ông Florian Blobel, Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) ẢNH: THẾ VINH

Syntegon là tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức, cung cấp giải pháp thiết bị cho ngành dược phẩm và sinh phẩm với hơn 160 năm kinh nghiệm. Các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson… đều là đối tác lâu năm của Syntegon. Theo thỏa thuận, ở giai đoạn đầu, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền ứng dụng công nghệ "No Touch Transfer" - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hóa trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Dây chuyền này có thể sản xuất 4 dạng thức vắc xin phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml, sấy đông khô hàng trăm nghìn lọ mỗi mẻ. Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm.

Nhờ công nghệ hiện đại này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vắc xin, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế. Điều này đảm bảo các sản phẩm vắc xin sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất khắt khe EU-GMP (châu Âu), US-FDA (Mỹ), WHO-GMP…

Với việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp này, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC chính thức gia nhập nhóm 20 nhà máy trên thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến hàng đầu của Syntegon trong giai đoạn sản xuất đầu tiên.

Toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8.2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Hệ thống dây chuyền công nghệ cao từ Syntegon (Đức) đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 cơ sở sản xuất vắc xin hiện đại nhất thế giới ẢNH: VNVC - SYNTEGON

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - đánh giá việc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hợp tác với Tập đoàn Syntegon (Đức) để triển khai các dây chuyền sản xuất vắc xin là một dấu mốc quan trọng của ngành y tế Việt Nam. Sự kiện thể hiện sự chủ động hợp tác của VNVC với các đối tác hàng đầu thế giới, tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin hiện đại, qua đó từng bước nâng cao năng lực tự chủ sản xuất vắc xin chất lượng cao trong nước.

"Khi nhà máy đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ từng bước làm chủ toàn diện chuỗi giá trị vắc xin từ nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo đến sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới hiện đại của thế giới với mức giá hợp lý. Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng bệnh quốc gia, phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tinh thần của Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua", Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức kỳ vọng.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - nhấn mạnh, trong lĩnh vực y sinh học, sản xuất vắc xin không chỉ là hoạt động công nghiệp, mà gắn trực tiếp với an ninh y tế, năng lực tự chủ và khả năng ứng phó dịch bệnh của quốc gia.

Ông đánh giá cao việc VNVC mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất vắc xin hiện đại cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, góp phần tăng cường tự chủ và nâng cao năng lực y tế dự phòng quốc gia. Hợp tác giữa VNVC và Syntegon góp phần hình thành năng lực công nghệ vắc xin hiện đại trong nước, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia Việt Nam tiếp cận, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị vắc xin toàn cầu.

"Tôi tin tưởng rằng với tầm nhìn của VNVC, năng lực công nghệ của Syntegon và sự đồng hành của hệ sinh thái khoa học - công nghệ trong nước, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC sẽ trở thành trung tâm sản xuất hiện đại của khu vực, góp phần nâng cao năng lực công nghệ sinh học quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để từng bước làm chủ công nghệ vắc xin tiên tiến tại Việt Nam", ông Phương khẳng định.

Trẻ nhỏ tiêm vắc xin phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ẢNH: KHÁNH HÒA

Ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á - Thái Bình Dương đánh giá Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC là dự án có quy mô và mức độ đầu tư rất ấn tượng trong các dự án sản xuất vắc xin hiện nay. Trong khi nhiều nhà máy thường triển khai theo từng giai đoạn, dự án của VNVC thể hiện tầm nhìn dài hạn khi lựa chọn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, dây chuyền và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ giai đoạn khởi đầu.

"Hợp tác này không chỉ là một thỏa thuận thương mại mà còn là biểu tượng cho sự chuyển giao công nghệ hiện đại từ Đức sang Việt Nam, là cầu nối gắn kết hai thị trường, hai nền kinh tế, và hơn hết là hai tầm nhìn chung vì sức khỏe cộng đồng", ông Florian Blobel nhấn mạnh.

Ngày 27.5.2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã bấm nút khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam ẢNH: HẢI NAM

Trước đó, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5.2025 tại Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỉ đồng và công suất 100 triệu liều mỗi năm.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, mỗi năm VNVC phục vụ hàng chục triệu liều vắc xin cao cấp hàng đầu thế giới tương đương với các quốc gia phát triển cho người dân. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất, mục tiêu đầu tiên của VNVC là sản xuất chính những loại vắc xin này ngay tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp giảm giá thành mà còn góp phần quan trọng trong chiến lược đảm bảo an toàn cung ứng vắc xin phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

VNVC đã đạt được các thỏa thuận chuyển giao công nghệ, nội địa hóa vắc xin quan trọng với các hãng toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới là yếu tố then chốt để bảo đảm vắc xin sản xuất tại Nhà máy VNVC đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế.