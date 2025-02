Việt Nam có điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations vừa công bố, Hội An xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới và ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến hàng đầu thế giới.

Khung cảnh lãng mạn của phố cổ Hội An về đêm chiếm trọn trái tim của các cặp đôi ẢNH: VNAT

Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best tôn vinh mức độ xuất sắc nhất trong du lịch. Danh hiệu này được trao cho những điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất bởi cộng đồng trong thời gian 12 tháng. Được biết, chưa đến 1% trong số 8 triệu điểm đến, đơn vị được trao giải Best of the Best của Tripadvisor.

Được xướng tên trong hai hạng mục hàng đầu thế giới, Hội An - từng là thương cảng sầm uất, quan trọng bậc nhất của Đông Nam Á, đến nay vẫn là minh chứng rõ nét cho một di sản được bảo tồn gần như nguyên vẹn, lưu giữ những nét đẹp cổ kính cùng dấu ấn văn hóa - lịch sử đầy giá trị. Nơi đây đang ngày càng nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn, là điểm dừng chân yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Phố Hội xinh đẹp sở hữu những ngôi nhà rêu phong cổ kính, nổi bật với sắc vàng của những bức tường mang theo màu của thời gian và sắc nâu của mái ngói. Hội An còn nổi tiếng với chùa Cầu độc đáo cùng các di tích đền, chùa, miếu cổ như chùa Ông, miếu Quan Công, miếu Ông Địa, đình Sơn Phô, miếu Ngũ Hành Hy Hòa… Cùng với đó là những cửa hàng đồ lưu niệm, cửa hàng trang sức, thời trang, may đo thiết kế; các quán ăn, nhà hàng phục vụ ẩm thực địa phương đặc sắc…

Đặc biệt, vào ngày 14 và 15 âm lịch hàng tháng, lễ hội hoa đăng sẽ diễn ra ngay trên dòng sông Hoài thơ mộng. Vào những ngày này, Hội An được thắp sáng rực rỡ với vô vàn những chiếc đèn lồng đầy sắc màu và những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh sáng lấp lánh, tạo nên khung cảnh đêm vừa huyền ảo, vừa lãng mạn.