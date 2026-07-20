Việt Nam có đường bay nằm nhóm đông khách nhất thế giới

Số liệu do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) vừa công bố.

Đường bay Hà Nội - TP.HCM có lượng khách thứ tư trên thế giới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo IATA, tuyến Jeju - Seoul của Hàn Quốc được ghi nhận là đường bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới trong năm 2025 với 13,3 triệu lượt hành khách. Đứng thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng lần lượt là đường bay Sapporo - Tokyo và Fukuoka - Tokyo của Nhật Bản với 9,6 triệu và 9,5 triệu lượt khách.

Việt Nam có một đường bay nằm vị trí thứ 4 với tổng lượt hành khách vận chuyển trong năm 2025 là 8,9 triệu lượt. Đây cũng là trục đường bay nội địa luôn sôi động nhất cả nước - tuyến trục Hà Nội - TP.HCM.

Trong khi khu vực châu Á ghi nhận lượng khách di chuyển nội địa rất đông thì khu vực châu Âu, châu Mỹ lại "thưa thớt" hơn rất nhiều. Đơn cử, tuyến bay nội địa nhộn nhịp nhất tại Mỹ là New York - Los Angeles chỉ đạt 2,2 triệu lượt hành khách trong năm 2025. Tại châu Âu, tuyến Barcelona - Palma de Mallorca ghi nhận 2,1 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng các thị trường vận tải hành khách hàng không của IATA, Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thế giới trong năm 2025 với 890,1 triệu lượt hành khách, tăng 1,6% so với năm 2024.

Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai thế giới - ghi nhận mức tăng trưởng 4,8% trong năm ngoái, đạt 776,1 triệu lượt hành khách. Đứng thứ ba trong danh sách này là Anh, tiếp theo là Tây Ban Nha và Nhật Bản.

IATA tổng hợp số liệu từ 1.315 hãng hàng không trên toàn thế giới. Cùng với việc nhiều sân bay của Việt Nam liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế, thành tích của đường bay Hà Nội - TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của ngành hàng không Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.