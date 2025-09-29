Việt Nam có hơn 8 triệu tấn thực phẩm còn dùng được bị vứt đi mỗi năm

Ngày 29.9, nhân Ngày thế giới chống thất thoát và lãng phí thực phẩm, mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phối hợp Ngân hàng thực phẩm toàn cầu (GFN), Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM, Doanh nghiệp xã hội Green Journey, mạng lưới Nông dân Việt Nam phát động chiến dịch “Thực phẩm thay đổi tương lai - Food for change 2025” và công bố sáng kiến tái chế rác thải thực phẩm - Green Hero.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam,cho biết tại Việt Nam có hơn 8 triệu tấn thực phẩm còn sử dụng được bị bỏ đi mỗi năm, gây tổn thất giá trị kinh tế khoảng 3,9 tỉ USD/năm.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: H.N

Chiến dịch “Thực phẩm thay đổi tương lai - Food for change 2025” được triển khai đồng loạt ở hơn 50 quốc gia, quy tụ hàng trăm sáng kiến, hướng đến mục tiêu giảm lãng phí thực phẩm và thúc đẩy an ninh lương thực toàn cầu.

Sáng kiến tái chế rác thải thực phẩm - Green Hero là giải pháp trọng điểm của chiến dịch năm nay. Sáng kiến tập trung xử lý rác thải thực phẩm ngay tại nguồn, chuyển hóa thành sản phẩm hữu ích như phân compost, dinh dưỡng cho đất hoặc thức ăn chăn nuôi.

Trong giai đoạn thí điểm, Green Hero sẽ được triển khai tại các chợ đầu mối lớn, trường học, nhà hàng khách sạn và ký túc xá sinh viên. Mô hình đặt máy xử lý rác tại chỗ giúp giảm tải bãi chôn lấp, đồng thời tạo nguồn phân bón phục vụ nông nghiệp xanh.

Chiến dịch hướng đến hướng đến mục tiêu giảm lãng phí thực phẩm và thúc đẩy an ninh lương thực toàn cầu ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ông Khởi cho biết, chiến dịch không chỉ kêu gọi cộng đồng chung tay chống lãng phí thực phẩm, mà còn là cam kết hành động để kiến tạo một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam và toàn cầu.

“Nếu hành trình của thực phẩm không được quản lý tốt, nó sẽ kết thúc ở bãi rác thay vì mang lại giá trị cho con người và môi trường. Green Hero sẽ là cầu nối để rác thải được phân loại, xử lý và quay trở lại phục vụ cộng đồng dưới dạng phân bón, thực phẩm tái sinh hay năng lượng sạch”, ông Khởi nói.

Sáng kiến Green Hero được thiết kế như một hệ sinh thái đa chiều: nâng cao nhận thức cộng đồng, triển khai giải pháp công nghệ, kết nối nông dân - hợp tác xã, hình thành nông trại tái sinh và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Với thông điệp “Thực phẩm thay đổi tương lai - Food for change”, chiến dịch năm nay cùng sáng kiến Green Hero là bước đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam và Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM đã ký kết hợp tác chiến lược với mục tiêu “Tăng cường hoạt động chống thất thoát, lãng phí thực phẩm trong hệ thống F&B và các lễ hội ẩm thực ”.