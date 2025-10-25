Việt Nam có kháng thể đơn dòng phòng viêm phổi do RSV ở trẻ

Kháng thể đơn dòng thế hệ mới Nirsevimab của Sanofi (sản xuất tại Mỹ) có công nghệ tái tổ hợp tiên tiến, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp cơ thể tạo miễn dịch ngay sau tiêm thay vì chờ thời gian khoảng 2-4 tuần để tự sinh kháng thể như vắc xin thông thường. Đây là giải pháp phòng ngừa virus hợp bào hô hấp RSV đầu tiên được Sanofi nghiên cứu, ứng dụng bảo vệ hiệu quả cho nhiều nhóm trẻ, từ trẻ sinh non, có bệnh nền đến trẻ khỏe mạnh, đủ tháng, vốn chiếm phần lớn số ca nhập viện do RSV.

Đến 10.2025, kháng thể đơn dòng Nirsevimab đã được phê duyệt tại gần 60 quốc gia, như: Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản…, đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước phát triển. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tiêm chủng dự phòng, là đối tác chiến lược toàn diện với Sanofi, VNVC đã nỗ lực đưa kháng thể đơn dòng phòng RSV về Việt Nam và từ 25.10 triển khai tiêm tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Hệ thống tiêm chủng VNVC phối hợp cùng BVĐK Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV ẢNH: VĂN NHÂN

Từ sáng sớm, vợ chồng anh Trọng, 36 tuổi, ở TP.HCM ẵm hai con gái sinh đôi vừa tròn 1 tuần tuổi đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 để tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV. Chị Hoa, vợ anh Trọng xúc động chia sẻ, hai bé sinh non, được các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh, BVĐK Tâm Anh TP.HCM chăm sóc đặc biệt ngay sau sinh.

"Khi xuất viện, bác sĩ hướng dẫn gia đình đặc biệt chú ý vì trẻ sinh non, nhẹ cân thường có sức đề kháng yếu, dễ mắc bệnh hô hấp gây biến chứng nguy hiểm. Dịch cúm A, virus RSV đang phức tạp, vì vậy, ngay khi biết có kháng thể đơn dòng tiêm được cho trẻ sơ sinh phòng bệnh hô hấp hiệu quả, chúng tôi đưa con đi tiêm ngay", chị Hoa nói.

Vợ chồng anh Trọng cho biết thêm, đã tìm hiểu kỹ về sinh phẩm y học đặc biệt, rất quý và an toàn này, giúp tăng cường bảo vệ sức khỏe cho trẻ. "BVĐK Tâm Anh có đội ngũ bác sĩ Nhi - Sơ sinh giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, quy trình tiêm chủng an toàn, bảo quản thuốc nghiêm ngặt nên gia đình rất an tâm cho con tiêm", anh Trọng nói thêm.

Vợ chồng anh Trọng đưa con đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 TP.HCM tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus RSV ẢNH: VĂN NHÂN

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab được tiêm một mũi duy nhất cho trẻ từ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi, liều lượng 0,5 ml với trẻ dưới 5kg và 1 ml với trẻ từ 5kg trở lên. Trẻ trên 12-24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV, có thể cần tiêm 2 mũi, mỗi mũi 1ml ở 2 vị trí khác nhau trong 1 ngày. Sáng 25.10, hàng trăm người dân đã ẵm con nhỏ đến Hệ thống BVĐK Tâm Anh để tiêm phòng bệnh hô hấp.

Con gái của chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, Hà Nội) chào đời nhờ phương pháp IVF, được mẹ ẵm trở lại BVĐK Tâm Anh Hà Nội tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV ẢNH: GIANG PHẠM

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, RSV là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến hàng triệu trẻ nhập viện, hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 70% trẻ nhiễm RSV trong năm đầu đời, có thể tái nhiễm nhiều lần trong một năm. Cứ 28 trẻ dưới 6 tháng tuổi tử vong sẽ có 1 trẻ tử vong do RSV.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, tại Việt Nam, RSV lưu hành quanh năm, lây lan mạnh qua đường hô hấp và cao gấp 4 lần cúm mùa. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, có thể xuất hiện rất sớm ở trẻ sơ sinh gây biến chứng nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ hẹp, dễ tắc nghẽn, ứ đọng đàm nhớt. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng. Trẻ có nguy cơ bội nhiễm khiến bệnh nặng, phải thở máy, dễ tiến triển xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính về sau, gây gánh nặng chi phí và áp lực tâm lý lớn cho gia đình.

"Chủ động cung cấp trực tiếp miễn dịch cho trẻ bằng kháng thể đơn dòng ngay từ khi sinh ra là bước ngoặt lớn giúp giảm tỷ lệ nhập viện, tử vong và di chứng do RSV, tiết kiệm nguồn lực, chi phí chăm sóc của gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội", BS Khanh đánh giá.

Những lô kháng thể đơn dòng Nirsevimab đầu tiên về đến Hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn GSP của VNVC ẢNH: MỘC THẢO

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, trẻ chỉ cần tiêm một liều kháng thể đơn dòng duy nhất có thể giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan RSV, đồng thời duy trì hiệu quả bảo vệ liên tục trong 5-6 tháng tương đương trọn một mùa RSV. Đặc biệt, kháng thể có thể được tiêm ngay sau sinh, không phụ thuộc vào sự trưởng thành của hệ miễn dịch, phù hợp với mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền. Nirsevimab là kháng thể đơn dòng được tạo ra từ tế bào của người nên độ an toàn cao, ít gây phản ứng sau khi tiêm.

5 điểm triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV Nirsevimab trong giai đoạn đầu: 1. BVĐK Tâm Anh TP.HCM (2B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) 2. PKĐK Tâm Anh Quận 7 (Sunrise City, Central Tower, 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP.HCM) 3. BVĐK Tâm Anh Hà Nội (108 Phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Hà Nội) 4. PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy (265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội) 5. Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome (198 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM).



