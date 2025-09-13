Việt Nam có nền tảng trí tuệ nhân tạo hợp nhất ChatGPT, Gemini, Grok

Nền tảng trí tuệ nhân tạo hợp nhất các AI hàng đầu trên thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek... mang tên AMIS OneAI là sản phẩm nội địa do Công ty MISA phát triển nhằm giải quyết bài toán phức tạp khi người dùng phải quản lý nhiều tài khoản và gói cước riêng biệt cho từng dịch vụ AI hiện nay. AMIS OneAI tạo ra một cổng truy cập tập trung, đơn giản hóa việc ứng dụng AI vào công việc và đời sống.

Một trong những điểm nhấn công nghệ của nền tảng là vận hành trên hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại được đặt ngay tại Việt Nam. Theo nhà phát triển, điều này không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý mà còn giải quyết được mối lo ngại lớn nhất của các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước là bảo mật và chủ quyền dữ liệu. Việc thông tin được xử lý và lưu trữ trong lãnh thổ Việt Nam sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn, đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về an toàn thông tin.

Đại diện công ty phát triển cho biết nền tảng trí tuệ nhân tạo hợp nhất giúp người dùng sử dụng nhiều mô hình AI khác nhau chỉ với tài khoản duy nhất Ảnh: CTV

Ngoài ra, hãng cũng đã phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng mình, được tinh chỉnh chuyên sâu cho tiếng Việt để đảm bảo chất lượng và sự phù hợp với ngữ cảnh trong nước, cho phép người dùng dễ dàng so sánh kết quả giữa các mô hình khác nhau để lựa chọn phương án tối ưu.

Đối với khối doanh nghiệp và tổ chức, AMIS OneAI cung cấp các công cụ quản trị chuyên sâu. Người quản lý có thể chủ động cấp phát, phân quyền và thu hồi tài khoản của nhân viên, cũng như thiết lập định mức sử dụng cho từng cá nhân hoặc phòng ban. Tính năng này giúp các đơn vị kiểm soát chi phí hiệu quả và đảm bảo an toàn dữ liệu nội bộ.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt vào sáng 12.9 tại Hà Nội, ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc MISA cho biết mục tiêu của công ty là làm cho AI trở nên dễ tiếp cận và ứng dụng thực tiễn hơn. Ông cũng nhấn mạnh sự ra đời của nền tảng trí tuệ nhân tạo hợp nhất đánh dấu bước dịch chuyển chiến lược của công ty từ mô hình "Phần mềm như một dịch vụ" (SaaS) sang "AI như một dịch vụ" (AIaaS).

Trong lộ trình tương lai, hãng dự kiến phát triển AI Agent - những "nhân viên số" mà doanh nghiệp có thể "thuê" để thực hiện tác vụ cụ thể, tiếp tục khẳng định định hướng làm chủ công nghệ và phổ cập AI tại Việt Nam.