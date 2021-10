Việt Nam có nhiều startup công nghệ đang bùng nổ

Tại Việt Nam, startup công nghệ y tế Medigo gần đây huy động được 1 triệu USD. Ngoài ra, công ty công nghệ giáo dục mảng lập trình CoderSchool cũng đã công bố huy động thành công 2,6 triệu USD trong vòng tiền hạt giống để phát triển hạ tầng công nghệ và nội dung đào tạo. Đây chỉ là hai trong số nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ đã nắm bắt được cơ hội đầu tư bất chấp những khó khăn mà Covid-19 gây ra.

Các công ty khởi nghiệp này đạt được lợi thế cạnh tranh một phần vì họ đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong điều kiện ‘bình thường mới’ như chăm sóc y tế và các nền tảng làm việc hoặc học tập trực tuyến.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các công ty khởi nghiệp cung cấp dịch vụ không thiết yếu không thể gây ấn tượng với các nhà đầu tư. Theo ông Phạm Gia Dân - Giám đốc Phát triển Kinh doanh của nền tảng giao tiếp đám mây Infobip Việt Nam, startup có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách chứng tỏ tiềm năng tăng trưởng. Điều này đạt được thông qua việc chuyển đổi số và tích cực hoạt động trong các cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp.

Sử dụng tài nguyên công nghệ để chuyển đổi số

Chuyển đổi số có thể giải quyết nhiều vấn đề trong vận hành, mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn và hứa hẹn sự tăng trưởng cho bất kỳ công ty khởi nghiệp nào nếu họ áp dụng thành công các giải pháp số đổi mới. Tuy nhiên, điều này không thể đạt được ngay lập tức mà đòi hỏi một chiến lược khoa học, xuất phát từ sự thấu hiểu về tình hình nội tại của startup.

Trong những năm gần đây, làn sóng chuyển đổi số đã diễn ra tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều doanh nghiệp bất kể quy mô lớn nhỏ, bao gồm cả công ty khởi nghiệp. Mặc dù gặp khó khăn về thiếu hụt nguồn lực và công cụ, bất kỳ công ty khởi nghiệp nào thực hiện thành công chuyển đổi số đều có thể tạo cho mình lợi thế cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư.





Không giống như các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực khác, các startup công nghệ có nhiều lợi thế cạnh tranh. Chẳng hạn, họ có sẵn cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực thông thạo công nghệ để áp dụng các giải pháp số hóa. Để bắt đầu hành trình chuyển đổi kỹ thuật số, startup nên đi từ năng lực cốt lõi, đánh giá những vấn đề nội tại cần được giải quyết, và những trải nghiệm khác biệt mà họ mong muốn mang đến cho khách hàng.

Theo báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2020 mà Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Do Ventures công bố gần đây, tổng vốn đầu tư vào startup công nghệ Việt đã giảm 48% so với năm 2019, chủ yếu là do không có các thương vụ đầu tư đáng kể do các công ty lớn khép lại vào năm trước.

Trong những năm gần đây, các chương trình tăng tốc và vườn ươm khởi nghiệp đều đang bùng nổ ở trong và ngoài nước. Chẳng hạn như Ninja Accelerator, VIISA, EXPARA và Infobip Startup Tribe, với một số tiêu chí tuyển chọn nhất định.

Các chương trình này mang đến cơ hội networking, thiết lập mạng lưới quan hệ tiềm năng, vốn cần thiết cho sự thành công của startup. Xây dựng mối quan hệ giúp các công ty khởi nghiệp nuôi dưỡng một cộng đồng các chuyên gia trong ngành và các công ty khởi nghiệp khác, điều này mang đến cơ hội hợp tác, góp phần xây dựng thương hiệu, từ đó giúp startup trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.