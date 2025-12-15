Việt Nam có vắc xin RSV thế hệ mới phòng viêm phổi cho người lớn

Chỉ sau hai tháng ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Tập đoàn Dược phẩm GSK của Anh tại London, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Thương mại Chính phủ Anh Matt Western, VNVC đã đưa về để triển khai tiêm chủng rộng rãi loại vắc xin công nghệ mới của GSK, hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác y tế chiến lược giữa hai quốc gia.

BS CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin RSV của Tập đoàn Dược phẩm GSK (Anh) được phát triển chuyên biệt cho người từ 60 tuổi trở lên và người mắc các bệnh mạn tính khi sử dụng công nghệ cao để bổ sung thêm chất bổ trợ mở đặc biệt giúp nâng cao tối đa hiệu quả bảo vệ và tính an toàn, phù hợp với đặc điểm lão hóa miễn dịch ở người cao tuổi.

Nhiều người cao tuổi, có bệnh mạn tính tiêm vắc xin RSV của GSK khi vừa ra mắt tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ngày 14.12 Ảnh: Tuấn Anh

Theo dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn trên 25.000 người cho thấy vắc xin này đạt hiệu lực bảo vệ 82,6% trước nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên và lên đến 94,6% ở người có ít nhất một bệnh nền.

Hiện vắc xin đã được phê duyệt tại gần 70 quốc gia với hơn 10 triệu liều sử dụng trên toàn thế giới. Vắc xin đã được nhiều tổ chức y khoa trên thế giới khuyến cáo tiêm phòng cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người từ 50-59 tuổi có nguy cơ cao.

Vì thế, vắc xin đạt hiệu quả bảo vệ lên đến gần 95% ở người cao tuổi có bệnh nền, giúp tạo "siêu lá chắn" bảo vệ trước vi rút hợp bào hô hấp đặc biệt nguy hiểm.

"Vắc xin RSV tiêm một liều cho người từ 60 tuổi trở lên với hiệu lực bảo vệ cao tối đa và kéo dài. Do đó, đây có thể được xem là giải pháp đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm nhất cho người cao tuổi trước vi rút rất mạnh, nguy hiểm và phổ biến như RSV. Đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và nhiều bệnh hô hấp như cúm, phế cầu cũng đe doạ sức khỏe của người cao tuổi", bác sĩ Chính nhấn mạnh.

Trong ngày đầu tiên ra mắt, hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều người cao tuổi, mắc bệnh mạn tính đến tiêm chủng, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Tiêm vắc xin tại VNVC Hoàng Văn Thụ, ông Nguyễn Thái Hiệp, 63 tuổi, ở phường Tân Quý, TP.HCM cho biết là bác sĩ dịch tễ học, ông hiểu rõ ý nghĩa của phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì vậy tất cả các thành viên trong gia đình đều được tiêm đầy đủ vắc xin theo độ tuổi. Bản thân ông mắc tăng huyết áp và đái tháo đường, đều là những bệnh lý nền làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm RSV, nên ông tin tưởng và an tâm lựa chọn VNVC để tiêm vắc xin RSV ngay ngày đầu ra mắt.

Ông Hiệp tiêm vắc xin RSV của GSK tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ngay trong ngày đầu tiên ra mắt Ảnh: Nhân Lê

"Bản thân làm trong ngành y nên tôi tin tưởng vào tính khoa học và giá trị của vắc xin RSV, xem đây là bước tiến quan trọng của y học, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa dân số nhanh", ông Hiệp nói.

RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và nhập viện ở tất cả lứa tuổi nhưng đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

Với người cao tuổi, RSV đặc biệt nguy hiểm khi có thể nhanh chóng tấn công hệ hô hấp, đồng thời kích hoạt cơ chế tăng nặng, gây biến chứng, bùng phát đợt cấp, kiểm soát bệnh mạn tính người cao tuổi đang mắc như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh thận mạn, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch gặp nhiều khó khăn. Không chỉ gây biến chứng hô hấp, nhiễm RSV còn làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như suy tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong tăng cao.

Những lô vắc xin RSV của GSK đầu tiên đã về đến hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế của VNVC Ảnh: Mộc Thảo

Các nghiên cứu cho thấy RSV gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người cao tuổi. Năm 2019, vi rút này ước tính gây hơn 470.000 ca nhập viện và khoảng 33.000 ca tử vong nội viện ở nhóm từ 60 tuổi trở lên tại các quốc gia thu nhập cao. Tại Việt Nam, trong 5 năm, RSV được ước tính gây khoảng 4,6 triệu ca nhiễm, 200.000 ca nhập viện và 18.000 trường hợp tử vong ở người trên 60 tuổi, với nguy cơ diễn tiến nặng và viêm phổi cao, đặc biệt khi đồng nhiễm với các vi rút hô hấp khác.

Cùng với VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong hệ sinh thái cũng bắt đầu triển khai tiêm vắc xin RSV cho người lớn tuổi. GS-TS-BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội nhận định: "RSV là tác nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người cao tuổi nhưng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, phòng ngừa chủ động bằng vắc xin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là người bệnh nền, bệnh mạn tính khi có thể hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng khó lường cho người bệnh khi nhiễm vi rút nguy hiểm này."