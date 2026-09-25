Việt Nam có vắc xin tay chân miệng, tiêm đầu tiên tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC

Giải tỏa nỗi bất an của hàng triệu cha mẹ có con nhỏ

Ngay trong ngày đầu tiên triển khai vắc xin phòng tay chân miệng EV71, VNVC ghi nhận hàng loạt phụ huynh tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương đã nhanh chóng đưa con đến tiêm ngừa.

Tại TP.HCM, anh Nguyễn Đức Quý (phường Hòa Hưng) đưa con trai 23 tháng tuổi đến trung tâm VNVC từ sáng sớm. Anh cho biết con đang độ tuổi khám phá xung quanh, hay ngậm đồ chơi, cho tay vào miệng, môi trường lớp mầm non lại đông đúc nên gia đình luôn bất an trước nguy cơ lây bệnh. Hay tin VNVC có vắc xin mới, anh quyết định đưa con đi tiêm ngay để yên tâm cho cháu đến trường.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, người có hàng chục năm gắn bó với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam chứng kiến em bé đầu tiên tại Việt Nam được tiêm vắc xin phòng EV71 tại VNVC ẢNH: NHÂN LÊ

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết bệnh tay chân miệng do nhiều chủng virus khác nhau gây ra nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Suốt hàng chục năm qua, các nhà khoa học trên thế giới đã dày công nghiên cứu nhưng gặp nhiều thách thức do hiệu quả phòng chống virus chưa đạt mức kỳ vọng, nhất là đối với chủng EV71. Do đó, khi chứng minh được hiệu quả bảo vệ vượt trội trên EV71, vắc xin này được xem như "vũ khí chủ lực" để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này.

Vắc xin được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Đặc biệt, vắc xin được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại Việt Nam, chứng minh khả năng bảo vệ tốt trước EV71 - tác nhân liên quan phần lớn ca bệnh nặng, tử vong do tay chân miệng.

Theo nghiên cứu, vắc xin đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71, không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và đồng thời tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71.

Vắc xin EV71 đã được triển khai tiêm cho trẻ em tại Đài Loan, với hơn 600.000 liều đã được sử dụng từ tháng 8.2023 đến tháng 9.2026. Theo GS-BS Li-Min Huang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Đài Loan, Chủ tịch Danh dự Hội Bệnh truyền nhiễm Đài Loan, thực tế triển khai và theo dõi sau tiêm tại Đài Loan tiếp tục ghi nhận tính an toàn và hiệu quả cao của vắc xin. Từ khi triển khai vắc xin, CDC Đài Loan chưa ghi nhận EV71 trong các trường hợp tay chân miệng nặng giai đoạn 2024-2026, trong khi trước đó virus này từng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ca bệnh tay chân miệng biến chứng nặng.

Ông Fabrice Baschiera, Tổng giám đốc điều hành Substipharm Biologics, bày tỏ niềm vui khi đơn vị được đồng hành cùng Hệ thống Tiêm chủng VNVC đưa vắc xin tay chân miệng về Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai loại vắc xin quan trọng này. Với các bằng chứng thuyết phục về hiệu quả bảo vệ tính mạng và sức khỏe trẻ nhỏ tại những quốc gia đã tiêm chủng vắc xin này, Substipharm Biologics kỳ vọng sẽ cùng VNVC bảo vệ hàng triệu trẻ em Việt Nam an toàn trước dịch bệnh nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận lô vắc xin phòng tay chân miệng đầu tiên, VNVC đã khẩn trương tổ chức vận chuyển an toàn đến gần 300 trung tâm trên toàn quốc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêm chủng sớm cho trẻ .ẢNH: VNVC

Giải pháp được giới nhi khoa Việt Nam chờ đợi nhiều năm

BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, chuyên gia đầu ngành về bệnh truyền nhiễm trẻ em, người từng tham gia biên soạn phác đồ điều trị tay chân miệng cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết vắc xin EV71 là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm, sau nhiều đợt dịch khiến trẻ nhập viện, chuyển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm.

"Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh hỏi tôi khi nào mới có vắc xin tay chân miệng. Mỗi mùa bệnh, phụ huynh lo, bác sĩ cũng áp lực vì có những trẻ ban đầu vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã chuyển nặng, cần nhiều nhân lực, thuốc men và thiết bị hồi sức. Khi dịch lớn, số trẻ nhập viện tăng nhanh càng gây áp lực lên hệ thống điều trị. Vì vậy, khi Việt Nam có vắc xin phòng EV71 cho trẻ, tôi rất mừng", bác sĩ Khanh chia sẻ.

Dưới góc độ lâm sàng, TS-BS Nguyễn An Nghĩa, Phó trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết trẻ mắc tay chân miệng, đặc biệt do EV71 có thể chuyển nặng nhanh. Ông từng chứng kiến có trường hợp từ nhẹ sang nguy kịch chỉ trong 6 - 8 giờ. Trong khi đó, một số trẻ ít biểu hiện ngoài da, niêm mạc nên dễ nhầm với bệnh thông thường, dẫn đến nhập viện muộn.

Trẻ mắc tay chân miệng nặng điều trị tại phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM ẢNH: BÌNH AN

"Có trẻ buổi sáng vẫn chơi bình thường nhưng vài giờ sau đã xuất hiện biến chứng thần kinh, tim mạch, phù phổi, thậm chí suy đa cơ quan. Trẻ qua nguy kịch vẫn có thể để lại di chứng lâu dài như yếu liệt, co giật, chậm phát triển…", bác sĩ An Nghĩa cho biết. Theo BS An Nghĩa, điều trị một ca nặng tại hồi sức tích cực có thể tốn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tạo gánh nặng đáng kể cho gia đình và hệ thống y tế.

Để vắc xin sớm đến với trẻ em Việt Nam, BS.CKI Bạch Thị Chính cho biết VNVC đã làm việc từ vài năm trước với Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) để đưa vắc xin này sớm về Việt Nam. VNVC cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cung ứng, bảo quản vắc xin, đào tạo chuyên môn và nhanh chóng phân phối tới gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc để kịp thời triển khai tiêm chủng, bảo vệ trẻ em trước mùa cao điểm của căn bệnh này.

Tay chân miệng gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng mỗi năm Theo nghiên cứu về gánh nặng kinh tế của bệnh tay chân miệng tại Việt Nam do các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM phối hợp cùng Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Open Forum Infectious Diseases (Hoa Kỳ) năm 2019, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp do bệnh gây ra tại Việt Nam lên tới hơn 90,7 triệu USD mỗi năm (tương đương hơn 2.000 tỉ đồng).



