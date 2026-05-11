Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
11/05/2026 19:27 GMT+7

Ngày 11.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc cuộc điện đàm diễn ra trong năm hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả và làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1.2025.

Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong tiến trình cải cách và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai nước càng cần tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Tổng thống Thụy Sĩ nhất trí với 4 định hướng hợp tác trọng tâm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, trong đó chú trọng tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh và các cấp, triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Tạo đột phá trong hợp tác thương mại - đầu tư tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước; đồng thời phát huy vai trò của khoa học - công nghệ như một trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương, ưu tiên các dự án nghiên cứu chung về nông nghiệp, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số, đưa hợp tác an ninh - quốc phòng là một trong các nội dung trọng tâm trong quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi nhằm sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sĩ là thành viên, nhằm tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ và các đối tác khác theo đúng các quy định của thương mại quốc tế; đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế và lĩnh vực fintech, nhất là tài chính số, blockchain, tài sản số và tài chính bền vững, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc nhằm góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng tại khu vực cũng như trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam. Tổng thống Thụy Sĩ đã vui vẻ nhận lời.

Tin liên quan

Tạo đột phá chiến lược cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka

Tạo đột phá chiến lược cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết điểm nhấn của chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

Khám phá thêm chủ đề

Thụy Sĩ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận