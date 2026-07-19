Việt Nam còn 17 máy bay dừng dài hạn vì thiếu động cơ

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 280 chiếc (bao gồm 252 tàu bay cánh bằng và 28 trực thăng), tăng 18 chiếc so với năm 2025. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn khi có tổng cộng 17 tàu bay A321NEO đang phải bảo quản và dừng bay dài hạn do thiếu hụt động cơ từ nhà sản xuất (Pratt & Whitney).

Các hãng bay vẫn phải đối mặt với thời gian sửa chữa kéo dài và thiếu động cơ dự phòng ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù con số này đã giảm 6 tàu bay so với cùng kỳ năm 2025, tình trạng thiếu hụt động cơ nguồn cung và vật tư phụ tùng vẫn tiếp tục tạo áp lực lớn lên phương án khai thác của các hãng.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng nhanh của thị trường trong các giai đoạn cao điểm cũng gây sức ép không nhỏ lên kết cấu hạ tầng cảng hàng không, vùng trời, nhân lực và công tác điều hành bay. Sự biến động về giá nhiên liệu cùng tình hình địa chính trị quốc tế phức tạp đòi hỏi các đơn vị phải chủ động đánh giá rủi ro để thích ứng.

Dù gặp nhiều khó khăn về đội tàu bay, hoạt động hàng không dân dụng trong 6 tháng đầu năm vẫn ghi nhận duy trì đà tăng trưởng tích cực và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cụ thể, đối với mạng bay quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam hiện duy trì 54 đường bay nội địa kết nối đến 20 cảng hàng không và khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở chiều ngược lại, có 235 đường bay thường lệ của các hãng nước ngoài đến Việt Nam.

Về vận chuyển hành khách, thị trường quốc tế đạt 26,2 triệu khách (tăng 15,4% so với cùng kỳ 2025), trong đó các hãng nội địa vận chuyển 9,6 triệu khách. Thị trường nội địa đạt 18,7 triệu khách (tăng 0,3%).

Sản lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế cũng ghi nhận tăng mạnh tới 21,3%, đạt 706.700 tấn, trong khi sản lượng nội địa giảm 7%, đạt 216.4000.

Bên cạnh các kết quả đạt được, lãnh đạo Cục Hàng không cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức còn tồn tại như điều kiện thời tiết cực đoan, nguy cơ từ vật thể bay không người lái, chim và động vật hoang dã tại các sân bay. Trong 6 tháng cuối năm, Cục sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc điều tra, phân tích sự cố để triển khai các giải pháp phòng ngừa kịp thời.