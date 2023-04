Việt Nam còn khoảng 5,6 triệu ha đất ô nhiễm bom mìn

Chiều 4.4, Bộ LĐ-TB-XH và Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức họp báo Thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.



Đại diện VNMAC chia sẻ thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn THU HẰNG

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phó tổng giám đốc thường trực VNMAC, cho biết năm 2022, toàn quốc đã khảo sát được diện tích hơn 35.000 ha, rà phá bom mìn được trên 27.000 ha. Trong đó, các tổ chức quốc tế đã khảo sát được gần 7.000 ha, rà phá bom mìn được 4.800 ha; các đơn vị trong nước đã khảo sát được hơn 28.000 ha, rà phá bom mìn được hơn 22.000 ha.

Tổng diện tích còn ô nhiễm do bom mìn rất lớn, khoảng 5,6 triệu ha, tương đương với 17,71% diện tích đất cả nước. Do đó, phải cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để làm sạch hoàn toàn những vùng đất bị ô nhiễm, đem lại cuộc sống an toàn cho nhân dân, góp phần và sự phát triển bền vững của đất nước.

Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Hiện cả nước có trên 7,06 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng vạn người là nạn nhân bom mìn và bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxine.

Với hậu quả bom mìn sau chiến tranh còn rất lớn, thiếu tướng Nguyễn Thành Định, Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, cho rằng Việt Nam phải đẩy nhanh, đẩy mạnh hơn nữa công tác rà phá bom mìn thông qua việc thu hút, kết nối các nguồn lực, đảm bảo an toàn, quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong năm 2023, VNMAC sẽ triển khai kế hoạch xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào tháng 7; xây dựng cơ chế vận động tài trợ trong nước và quốc tế; xây dựng hoàn chỉnh và trình ban hành chiến lược quốc gia về giáo dục nguy cơ tai nạn bom mìn làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu đồng bộ, thống nhất trong phạm vi toàn quốc.