Việt Nam đăng cai mùa giải có lượng thí sinh đông nhất lịch sử Miss World?

Đấu trường Miss World kỷ niệm 75 năm dự kiến sẽ thiết lập cột mốc lịch sử về số lượng thí sinh tham dự

Một trong những đại diện gây chú ý là Marechan Burrows. Người đẹp vừa được công bố là đại diện của Bahamas tại Miss World 2026, đánh dấu sự trở lại của quốc gia này sau 4 năm vắng bóng ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Không chỉ Bahamas, nhiều quốc gia khác cũng vừa hoàn tất việc tuyển chọn đại diện. Kristianna Gordon được chọn làm đại diện Cayman Islands. Kelcia Nelson vừa đăng quang tại Guyana trong sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Miss World. Ngoài ra, nhiều đại diện từ Thái Lan, Zambia, Pháp, Czech Republic hay Philippines cũng lần lượt lộ diện trong tháng qua, cho thấy các quốc gia đang tăng tốc chuẩn bị trước ngày lên đường đến Việt Nam.

Theo kế hoạch, mùa giải đặc biệt này sẽ diễn ra tại Việt Nam (dự kiến thu hút hơn 130 thí sinh) trong nhiều tuần với chuỗi hoạt động trải dài từ giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch đến các dự án cộng đồng và thiện nguyện.

Quy mô lớn chưa từng có của Miss World

Trong lịch sử Miss World, số lượng thí sinh tham dự luôn dao động ở mức hơn 100 thí sinh. Những năm gần đây, cuộc thi liên tục ghi nhận sự trở lại của nhiều quốc gia từng vắng bóng, đồng thời mở rộng thêm các đại diện mới.

Mùa giải Miss World 2023 tổ chức tại Ấn Độ từng gây chú ý khi có hơn 110 thí sinh tham dự, thuộc nhóm cao nhất lịch sử cuộc thi. Sang năm 2025, Miss World tiếp tục duy trì sức hút với hơn 100 đại diện quốc tế.

Tuy nhiên, cột mốc hơn 130 thí sinh tại mùa giải kỷ niệm 75 năm nếu thành hiện thực sẽ thiết lập một kỷ lục hoàn toàn mới cho thương hiệu sắc đẹp lâu đời này.

Không chỉ đơn thuần là cuộc thi nhan sắc, Miss World nhiều năm qua được xem như diễn đàn giao lưu văn hóa toàn cầu. Các đại diện quốc tế thường đồng hành cùng nhau trong nhiều tuần để tham gia hoạt động cộng đồng, quảng bá hình ảnh quốc gia và kết nối văn hóa. Điều này khiến việc tổ chức một mùa giải có hơn 130 đại diện trở thành thử thách lớn về quy mô, hậu cần lẫn công tác vận hành.

Hơn 130 "đại sứ quảng bá Việt Nam"

Một trong những điểm đặc biệt của Miss World là mỗi thí sinh không chỉ đại diện cho nhan sắc quốc gia, vùng lãnh thổ mà còn đóng vai trò "đại sứ văn hóa". Trong suốt hành trình cuộc thi, các người đẹp sẽ mang theo câu chuyện, hình ảnh và bản sắc riêng của đất nước mình để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Ngược lại, họ cũng chính là những người trực tiếp trải nghiệm văn hóa, du lịch... của quốc gia đăng cai.

Với Việt Nam, đây được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh quy mô lớn tới cộng đồng quốc tế thông qua sức ảnh hưởng của hơn 130 đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều năm qua, "Dance Of The World" luôn là hoạt động nổi bật nhất của Miss World. Đây là chương trình trình diễn nghệ thuật nơi các đại diện xuất hiện trong trang phục truyền thống và mang đến những tiết mục đậm bản sắc dân tộc.

Hoạt động này thường được ví như "bữa tiệc văn hóa" khi hàng trăm nền văn hóa cùng xuất hiện trên một sân khấu. Chính yếu tố đó giúp Miss World giữ được vị trí riêng giữa thị trường các cuộc thi nhan sắc quốc tế ngày càng cạnh tranh.

Ngoài các hoạt động trình diễn, Miss World còn nổi bật với chuỗi chương trình thiện nguyện và giao lưu cộng đồng diễn ra xuyên suốt nhiều tuần. Điều này khiến Miss World mang màu sắc của một hành trình văn hóa - xã hội nhiều hơn là cuộc cạnh tranh sắc đẹp đơn thuần.

