Việt Nam đề nghị các nước hỗ trợ bảo đảm nguồn dầu khí, an ninh năng lượng

Đề nghị Nhật Bản cung cấp dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ

Tại cuộc tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc gia tăng rủi ro liên quan đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz tác động đến kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng dầu thô từ khu vực này tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp.



Trong đó, Nhật Bản có thể hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc hỗ trợ gián tiếp với việc để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Ito Naoki có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất…

Cùng với đó, trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận bằng hình thức phù hợp nguồn dầu mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với giá nhiên liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản; tin tưởng với tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ tích cực lẫn nhau, hai nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ sẽ cùng vượt qua các thách thức hiện nay mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương hữu nghị và bền chặt.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, phía Nhật Bản đang trao đổi, thảo luận tích cực với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Khẳng định sẽ báo cáo với Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Nhật Bản về các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ liên quan hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, Nhật Bản đã quyết định mở và kêu gọi các nước G7 mở kho dự trữ xăng dầu để tăng lượng cung xăng dầu ra thị trường.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc hỗ trợ đa dạng hóa dầu đầu vào và tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, cũng như thúc đẩy dự án Chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn, hỗ trợ nhiên liệu hàng không, Đại sứ Ito Naoki cũng cho biết, phía Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam theo chương trình Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), qua đó giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn"

Tại cuộc tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với UAE và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp và đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất. Trong đó, triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn".

Đại sứ UAE tại Việt Nam nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; cho biết trên nền tảng vững chắc, cùng với thực hiện việc cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, UAE cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Tiếp Đại sứ Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9.3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp LNG theo hợp đồng cho Việt Nam khi tình hình ổn định, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar, đồng thời phối hợp xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam trong thời gian tới và sớm đưa quan hệ Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới.

Chia sẻ về tình hình và quan điểm của Qatar liên quan xung đột tại Trung Đông, trong đó có vấn đề bảo đảm lương thực trong tình trạng khẩn cấp, Đại sứ Qatar tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy những nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã đề cập và cho rằng hai bên cần tính tới việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn sau khi xung đột tại Trung Đông kết thúc với tư duy mới, đưa ra các quy hoạch phát triển tương ứng.