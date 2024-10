Việt Nam đón 'trăng mới' tháng 10: Có gì thú vị?

Những ngày cuối cùng để ngắm sao chổi đầu tháng 10

Giai đoạn trăng mới này, nhiều người yêu thiên văn Việt Nam dành thời gian để quan sát sao chổi C/2023 A3, trước khi nó biến mất tạm thời trên bầu trời buổi sáng. Nhưng rất nhanh sau đó, nó sẽ trở lại bầu trời buổi chiều từ sau ngày 13.10 với một màn trình diễn ấn tượng hơn.





Ngày 3.10: Mặc dù độ sáng vẫn tiếp tục tăng lên, tuy nhiên, thời điểm này, việc quan sát C/2023 A3 đã khó khăn hơn nhiều khi nó không nằm cao quá 9,5° so với đường chân trời trước khi mặt trời mọc. Nó sẽ mọc lên từ sau 4 giờ 40 phút sáng ở hướng đông. Lúc này, sao chổi ở cách trái đất 0,686 AU và đang trên hành trình tiếp cận gần hơn tới hành tinh của chúng ta.





Ngày 4.10: C/2023 A3 sẽ di chuyển sang khu vực của chòm sao Virgo (Xử Nữ) vào cuối ngày 4.10. Do vậy, vào buổi sáng ngày này, bạn sẽ tìm thấy nó ở gần "biên giới" giữa hai chòm sao Virgo và Leo. Nó sẽ cao khoảng 8,5° so với đường chân trời cùng độ sáng biểu kiến là 2,5. Thực tế, với điều kiện quan sát ở sát đường chân trời, một vật thể có thể mờ hơn từ 2 tới 3 cấp sao, do vậy, sử dụng một chiếc ống nhòm đi kèm sẽ giúp bạn tìm ra sao chổi này dễ dàng hơn.





Ngày 5.10: Chỉ cao vỏn vẹn 6°, C/2023 A3 gần như bị nhấn chìm hoàn toàn trong ánh sáng ngày mới và chỉ có thể nhìn thấy thoáng qua nếu bạn sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn hướng về phía gần sát đường chân trời. Tuy nhiên, nếu đúng theo dự đoán, đây là thời gian sao chổi này bắt đầu sáng lên nhanh chóng khi độ sáng được tăng cường bởi hiệu ứng tán xạ thuận.





Ngày 6.10: Mọc lên từ sau 5 giờ sáng, nghĩa là bạn chỉ có khoảng 15 - 20 phút để quan sát trước khi bình minh tới, C/2023 A3 chính thức nói lời tạm biệt với người quan sát tại Việt Nam trên bầu trời buổi sáng.