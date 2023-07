Việt Nam giành 27 huy chương trong kỳ thi toán quốc tế tại Hàn Quốc

Tại kỳ thi toán quốc tế WMI năm 2023 tại Seoul, Hàn Quốc, đoàn Việt Nam có 34 học sinh tham dự và cả 34 em đều đạt giải với 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích.



Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi toán quốc tế WMI năm 2023 tại Seoul, Hàn Quốc BTC

Trong 6 huy chương vàng, có thí sinh Đặng Anh Tuấn, học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), đoạt cúp đặc biệt mang tên The star of the world (Ngôi sao thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đoàn Việt Nam.

Ngoài em Đặng Anh Tuấn, học sinh Q.Hoàn Kiếm được chọn tham dự kỳ thi này đóng góp tới 27 giải thưởng lớn với 5 huy chươngvàng, 6 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, 5 giải khuyến khích.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 14.7 đến ngày 18.7 vừa qua tại Trường ĐH Yonsei (Hàn Quốc) với sự tham gia của 1.275 thí sinh đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Bulgaria, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Singapore, Úc, Brazil, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ,…

Trước khi diễn ra vòng chung kết, các quốc gia thành viên tổ chức vòng sơ loại tại địa phương vào trước tháng 5 hàng năm để lựa chọn ra các thí sinh ưu tú nhất dự thi.

Từ năm 2015 đến nay, kỳ thi được tổ chức luân phiên tại nhiều quốc gia khác nhau: Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong các năm 2020, 2021, 2022 do dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới nên kỳ thi được tổ chức trực tuyến...