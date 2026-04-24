Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới kim ngạch 150 tỉ USD

Đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường nội địa hóa

Tại hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung đối với Việt Nam và quan hệ hai nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: TUẤN MINH

Để triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ trong kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia các trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỉ USD vào năm 2030, theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn, đề nghị Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng...

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững.

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao; cho biết Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung cùng tham dự và phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học, công nghệ, với sự tham dự của các doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

Việt Nam sẵn sàng tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư

Trong cuộc hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm, khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong quá trình lãnh đạo, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới, khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, ổn định lâu dài tại Việt Nam, chấp hành pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá hợp tác văn hóa - thể thao đang ngày càng trở thành cầu nối quan trọng gắn kết hai dân tộc, hoan nghênh việc hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao điện tử và các môn thể thao góp phần xây dựng sức khỏe cộng đồng và tinh thần đoàn kết.

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi hợp tác toàn diện với Việt Nam từ các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, năng lượng đến các lĩnh vực công nghiệp tương lai bao gồm khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp văn hóa.

Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững, đồng thời làm phong phú thêm giao lưu văn hóa - thể thao và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế - đầu tư - công nghệ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.