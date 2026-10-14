Việt Nam hoan nghênh đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm "siêu nhà máy" xe điện Xiaomi và Tập đoàn Thị Nguyên (CVTE); nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, những thế mạnh công nghệ của 2 tập đoàn và tham quan khu trưng bày sản phẩm, xưởng sản xuất xe điện của Xiaomi cùng các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực của CVTE.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Xiaomi và CVTE; cho biết Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, AI, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan, tìm hiểu sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực tại Tập đoàn CVTE Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

"Siêu nhà máy" Xiaomi tọa lạc tại Khu phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh, có diện tích khoảng 718.000 m², là cơ sở sản xuất thông minh tích hợp nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, bán hàng và trải nghiệm người dùng. Nhà máy áp dụng hệ thống sản xuất chuyên biệt dành cho xe năng lượng mới tiên tiến hàng đầu trong ngành, được trang bị 6 phân xưởng cốt lõi bao gồm các công đoạn quan trọng như đúc áp lực, dập, hàn thân xe, sơn, lắp ráp pin và lắp ráp hoàn thiện xe. Nhà máy hướng tới trở thành cơ sở sản xuất xe năng lượng mới có công nghệ hàng đầu thế giới và mức độ tích hợp cao, góp phần xây dựng năng lực sản xuất xe năng lượng mới tiên tiến trên quy mô toàn cầu.

CVTE nằm trong nhóm doanh nghiệp có thị phần hàng đầu trong các lĩnh vực chủ lực như bo mạch điều khiển chính cho màn hình LCD và bảng tương tác thông minh. Công ty liên tục phát triển các lĩnh vực như linh kiện điện tử, giáo dục tương lai, dịch vụ doanh nghiệp, công nghiệp điện toán, màn hình thương mại, phần cứng thông minh và sản xuất thông minh. CVTE đã được công nhận với nhiều danh hiệu cấp quốc gia như Trung tâm công nghệ doanh nghiệp quốc gia, Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia, Trung tâm thiết kế công nghiệp cấp quốc gia và Doanh nghiệp trình diễn sở hữu trí tuệ quốc gia. Công ty cũng 8 năm liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc.

Cùng ngày, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Triệu Nhất Đức, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Thiểm Tây, cái nôi của cách mạng Trung Quốc, đồng thời ghi dấu những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh cách mạng gian khó. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bí thư Triệu Nhất Đức và các lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây dành cho đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng, mạnh mẽ của Thiểm Tây; tin tưởng quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Đánh giá cao tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công Tọa đàm Kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, trao đổi hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai địa phương khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.