Chiều 16.10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận trước thông tin ngày 11.10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim xác nhận rằng Timor-Leste sẽ chính thức trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN vào ngày 26.10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 vào tháng 5 đã quyết định kết nạp Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của ASEAN. Lễ kết nạp dự kiến diễn ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào 26.10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

"Việt Nam hoan nghênh Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN và tin tưởng Timor-Leste sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực, tham gia hiệu quả vào tiến trình hợp tác chung của ASEAN", bà Hằng khẳng định.

Cũng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu quan điểm trước thông tin ngày 14.10, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và "mong được chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia", bà Phạm Thu Hằng cho biết:

"Lập trường của chúng tôi về vấn đề này đã được nhiều lần nêu rõ. Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao các nỗ lực, trung gian hòa giải của các nước, nhất là Malaysia, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và các bên liên quan, cùng sự hợp tác tích cực của Thái Lan và Campuchia trong thúc đẩy, giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN vì lợi ích của cả Thái Lan và Campuchia, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới".