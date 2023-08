Việt Nam - Iran cùng chung tay củng cố 4 Kết nối

Tham dự có tiến sĩ Amoie, quyền Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách đối ngoại và an ninh của Quốc hội Iran; tiến sĩ Muhammad Hassan Shaykh Al Islami, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, Viện trưởng Viện IPIS, Bộ Ngoại giao Iran cùng các nguyên Đại sứ Iran tại các nước, các học giả, sinh viên Iran…



Mọi quyết sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm

Phát biểu trước các học giả, nhà nghiên cứu, Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong 50 năm qua, các thế hệ đi trước đã không ngừng dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa VN và Iran đạt nhiều thành quả đáng tự hào và là tiền đề, nền móng để mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về những nỗ lực của VN trong thực hiện công cuộc đổi mới. Sau 35 năm (từ năm 1986-2021), quy mô kinh tế VN tăng gấp 12 lần. Chủ tịch Quốc hội trao đổi 3 bài học chính được rút ra từ thực tiễn của VN.

Một là kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội VN với tinh thần lấy dân làm gốc. Nhân tố quyết định thành công của VN trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhờ sự lãnh đạo nhất quán, sáng suốt của Đảng Cộng sản VN, Chính phủ, Quốc hội VN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Iran TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: "Chúng tôi luôn hành động theo quan điểm lấy "dân làm gốc", "đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân", "lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu tối thượng". Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định VN xây dựng "một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ". Nhà nước pháp quyền VN là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Trên tinh thần đó, phương châm hành xử của các cơ quan, cán bộ công chức là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Mọi quyết sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều phải đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm. Với đường lối đúng đắn được người dân, doanh nghiệp ủng hộ, hành động sáng tạo, cùng với sự hợp tác quốc tế rộng lớn đã tạo nên quốc lực mạnh mẽ làm cho VN vững vàng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đang từng bước phát triển nhanh, bền vững.

Hai là VN tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, nhất là thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Ba là VN luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả.

Trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, VN đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện cả ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước (bao gồm ngoại giao Nghị viện, ngoại giao Chính phủ) và đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến đổi phức tạp, khó lường, VN luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền, tích cực hợp tác, chủ động hội nhập quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ.

Chung tay củng cố 4 Kết nối

Về mối quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ngày nay VN và Iran là những nền kinh tế phát triển năng động ở châu Á, cùng sở hữu thị trường quy mô trên dưới 100 triệu dân, với nhiều lợi thế có thể bổ sung cho nhau, có cơ cấu dân số trẻ, tầng lớp thanh niên, trí thức phát triển, với lợi thế lực lượng lao động dồi dào, tỷ lệ tiếp cận internet cao. Chủ tịch Quốc hội nói: "Chúng ta cùng chia sẻ khát vọng đẩy mạnh hợp tác vì hòa bình và phát triển trên nền tảng quan hệ chính trị - ngoại giao song phương đang hết sức tốt đẹp".

Hướng tới một tương lai hòa bình và phát triển với tầm nhìn 50 năm tới cho quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cùng chung tay củng cố 4 Kết nối. Theo đó, về Kết nối cơ chế đối thoại và hợp tác, theo Chủ tịch Quốc hội, Iran là một trong 4 nước đầu tiên tại Trung Đông mà VN thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày nay, VN và Iran coi nhau là đối tác quan trọng. Tin cậy chính trị là vốn quý, là nền tảng, là cơ sở để hợp tác hai nước đơm hoa, kết trái.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác Nghị viện, Ủy ban Liên Chính phủ, Tham vấn chính trị hai Bộ Ngoại giao và các cơ chế hiện có khác cần được duy trì thường xuyên. Hai bên rà soát, thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác Nghị viện có vai trò quan trọng, nhất là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho quá trình hợp tác.

Trong Kết nối số, khoa học công nghệ và giao thông, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ kết nối số và khoa học công nghệ có thể xóa mờ rào cản về địa lý, mang lại giá trị gia tăng cao cho hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số; các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghệ nano để cùng nhau mở ra cánh cửa tương lai.

Trong Kết nối về thương mại - đầu tư, Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ thâm nhập thị trường của nhau, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối thương mại và đầu tư. Các cơ quan Nhà nước tháo gỡ các khó khăn, đề ra các sáng kiến mới để cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác một cách có hiệu quả.

Trong Kết nối về con người, theo Chủ tịch Quốc hội, bề dày và những nét tương đồng về văn hóa là tài sản quý để thúc đẩy các mối liên kết hai nước. Du lịch và giáo dục là hai cầu nối quan trọng, giúp cho tình hữu nghị của người dân và thế hệ trẻ hai nước ngày càng bền chặt hơn. Chủ tịch Quốc hội mong rằng hợp tác giáo dục sẽ vun đắp cho tương lai chung hai đất nước.

Lập trường kiên định của Việt Nam Trao đổi và trả lời câu hỏi của các học giả, nhà nghiên cứu Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng xu thế hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế chủ đạo hiện nay cũng như trong tương lai. Dù thế giới có thay đổi như thế nào thì điều bất biến của mỗi nước là phải tự lực, tự cường, các nước bạn bè phải tăng cường đoàn kết, tạo ra sức mạnh tập thể để có thể đương đầu với những rủi ro, thách thức từ bên ngoài. VN thực hiện đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây là mẫu số chung để chúng ta tìm ra con đường đi của chính mình trong một thế giới đầy sôi động. Với một tinh thần hòa hiếu, VN không bao giờ quên quá khứ nhưng cũng sẵn sàng khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, cùng nhau xây dựng quan hệ đối tác thực sự bình đẳng trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. "Đó là những nguyên tắc bất di bất dịch không đổi. Dù thế giới có thay đổi như thế nào, VN vẫn kiên định lập trường như vậy", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.