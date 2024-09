Việt Nam là hình mẫu của Guinea-Bissau và các nước đang phát triển tại châu Phi

Chiều 6.9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và phu nhân thăm chính thức VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Umaro Sissoco Embaló thăm chính thức VN, hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đồng thời cảm ơn Guinea-Bissau đã cử đoàn sang VN dự lễ viếng và chia buồn trước việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và phu nhân Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Tổng thống Umaro Sissoco Embaló bày tỏ sự ngưỡng mộ sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của VN, đồng thời chia sẻ sự nghiệp vĩ đại này và những nhà lãnh đạo lỗi lạc như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Guinea-Bissau nói riêng và châu Phi nói chung. Guinea-Bissau đã đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho một ngôi trường trung học tại nước này, coi VN là hình mẫu của các nước đang phát triển tại châu Phi nói chung và Guinea-Bissau nói riêng.

Tổng thống Umaro Sissoco Embaló khẳng định chủ trương của Guinea-Bissau mở rộng hợp tác với các quốc gia ở châu Á, trong đó VN được xác định là đối tác ưu tiên hàng đầu; quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với VN vì lợi ích của hai nước và hai dân tộc. Tổng thống Guinea-Bissau cho biết sẽ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của VN.

Tiếp đà hợp tác khi VN là đối tác thương mại lớn thứ ba và chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại của Guinea-Bissau, Tổng thống Umaro Sissoco Embaló cũng nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng mà VN có thế mạnh và Guinea-Bissau có nhu cầu như nông nghiệp, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, mô hình phát triển, đào tạo cán bộ quản lý, đàm phán để sớm ký kết các văn kiện nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác song phương.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác của mỗi nước tại các tổ chức khu vực mà hai nước là thành viên như ASEAN, Liên minh Châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), đặc biệt trên các lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức như nông nghiệp, giáo dục, y tế, chuyển đổi số...

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị và ngoại giao giữa hai bộ Ngoại giao và Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa hai bộ NN-PTNT.