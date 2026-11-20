Tại hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Chính phủ hai nước đã tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được, nhất là trong chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan vào tháng 5.2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ẢNH: THẢO PHẠM

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh truyền thống lịch sử và hợp tác quý báu giữa hai nước trong quá khứ, đặc biệt là quan hệ tốt đẹp và tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Tổng thống khẳng định sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác to lớn cả trên bình diện song phương và đa phương.

Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn phát triển hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược đã được thiết lập; nhấn mạnh Azerbaijan sẵn sàng tạo các điều kiện thuận lợi để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai bên cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế thời gian qua. Hai bên nhất trí cho rằng năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, hai bên nhấn mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đẩy mạnh thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của mỗi bên xúc tiến đầu tư; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, động vật… nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh tế - thương mại song phương.

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thống nhất cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương và sẽ tiếp tục có các biện pháp thúc đẩy quảng bá văn hóa, tạo điều kiện kết nối giao thông hàng không thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Cùng ngày, tại cuộc hội kiến với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương và phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp và giám sát tối cao trong hoàn thiện hành lang pháp lý, giám sát, đôn đốc và tạo thuận lợi cho hai Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, mở rộng các chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ẢNH: QUOCHOI.VN

Đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với ASEAN, AIPA và các nước Đông Nam Á.

Tổng thống Ilham Aliyev đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới, giữa Quốc hội hai nước.

Tổng thống khẳng định Azerbaijan coi trọng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và đã thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng trong hợp tác liên nghị viện ở các tổ chức đa phương, nhất là trong khuôn khổ Phong trào Không liên kết. Tổng thống Aliyev đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô nhằm tăng cường du lịch, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược và đẩy mạnh hợp tác nghị viện, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, hợp tác giữa công dân và doanh nghiệp hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.