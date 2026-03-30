Việt Nam lần đầu có Robot AI thay khớp chủ động hoàn toàn

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết CUVIS-Joint là hệ thống Robot thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng chủ động hoàn toàn theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt. Robot được chứng minh hiệu quả và độ an toàn cao, chuẩn hóa các thông số và hỗ trợ thay thế bác sĩ thực hiện những thao tác dễ sai sót hoặc "tốn sức".

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng 1200 ca thay khớp với tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên, nhu cầu thay khớp ngày càng tăng, không chỉ từ người bệnh trong nước mà cả khách quốc tế, ứng dụng Robot CUVIS-Joint giúp mở rộng "công suất phẫu thuật" và cải thiện chất lượng điều trị, là 'giấc mơ' của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật.

Robot CUVIS-Joint đã được FDA thông qua đưa vào sử dụng tại Mỹ. Theo Hãng sản xuất CUREXO, Robot trải qua hàng chục nghìn ca phẫu thuật trên toàn cầu, trong đó gây chú ý với đánh giá hơn 35.000 ca chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng. Với việc có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Việt Nam là quốc gia thứ 9 sở hữu hệ thống phẫu thuật tối tân này.

Để phát triển kỹ thuật này, cần có hai yếu tố quan trọng là hệ thống trang thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn cao. Công nghệ mới đòi hỏi đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, có khả năng tiếp cận và làm chủ các tiến bộ khoa học - công nghệ của thế giới.

Ông Jae-Jun LEE - Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO, cho biết Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và triển khai hệ thống Robot CUVIS-Joint, đánh dấu cột mốc quan trọng trong thúc đẩy phẫu thuật thay khớp chính xác và hiệu quả cao cho người bệnh tại Việt Nam

ThS-BS CKI Đặng Khoa Học, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, Robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ "đo ni đóng giày" cho từng người bệnh, định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp. Theo kế hoạch bác sĩ đã phê duyệt, Robot chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet, hỗ trợ đặt khớp nhân tạo chính xác, tránh tối đa tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh, tránh biến chứng lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi. Người bệnh ít đau, xuất viện sớm, cải thiện biên độ vận động.

Đầu tiên, Robot CUVIS-Joint phân tích hình ảnh CT để dựng mô hình 3D cấu trúc khớp, đo lường chính xác các thông số như độ vẹo khớp, mất xương bao nhiêu… Tiếp đến, công nghệ AI phân tích CT 3D, mô phỏng ca mổ chi tiết trên không gian ba chiều và cá thể hóa toàn bộ thông số phẫu thuật, chọn kích thước và vị trí đặt khớp nhân tạo tối ưu.

Vào ca mổ, bác sĩ kiểm tra lại sự phù hợp giữa kế hoạch và cơ thể thật của người bệnh. Một bản đồ như GPS được tạo ra để Robot định vị các điểm trên bề mặt xương, tính toán độ căng dây chằng, các mô mềm xung quanh… và tinh chỉnh kế hoạch cắt xương.

Khác với các robot bán chủ động chỉ hỗ trợ định hướng, Robot CUVIS-joint trực tiếp cắt xương bằng cánh tay 6 trục theo kế hoạch đã tinh chỉnh, với độ chính xác đến từng milimet. Nhờ đó, bề mặt cắt mịn, chính xác ngay cả trong phẫu trường hẹp, giảm thiểu rủi ro do yếu tố con người. "Đây là yếu tố then chốt vì các lát cắt chính xác rất quan trọng đến vị trí đặt khớp và chức năng sau mổ", bác sĩ Học cho biết.

Robot còn tích hợp camera định vị quang học theo thời gian thực, hạn chế tối đa tổn thương mô mềm. Robot tự động dừng nếu phát hiện rung lắc hoặc lưỡi mài vượt khỏi ranh giới, từ đó bảo vệ mạch máu, thần kinh và dây chằng.

Robot CUVIS-Joint và những ưu điểm nổi bật

ThS.BSNT.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (nay là phường Tân Hưng), cho biết Robot CUVIS-Joint dự đoán kích thước khớp nhân tạo với độ chính xác đến 100% đối với xương chày và 98,9% đối với xương đùi. Điều này tăng độ phù hợp của khớp và giảm nguy cơ sai lệch kích thước, nguyên nhân thường gặp gây đau và giảm tuổi thọ khớp.

CUVIS-Joint còn sở hữu nền tảng mở (Open Platform), tương thích hàng chục loại khớp nhân tạo cao cấp từ Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Ấn Độ… Bác sĩ không phụ thuộc vào một hãng khớp, có thể lựa chọn loại khớp phù hợp nhất với từng người bệnh, cả về giải phẫu lẫn chi phí.

Hiện, Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng Robot phẫu thuật thay khớp rộng rãi, hiệu quả với cả những trường hợp khó như người bệnh béo phì nặng, biến dạng trục chi phức tạp hoặc không còn các mốc giải phẫu rõ ràng.

Bà Hà, 74 tuổi, là ca thay khớp đầu tiên bằng Robot AI CUVIS-Joint tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Kết quả chụp X-quang cho thấy bà bị thoái hóa khớp độ 4, lớp sụn gần như không còn, hai đầu xương va chạm vào nhau gây biến dạng khớp gối, trục chi vẹo trong hơn 10 độ. Bà được chỉ định thay khớp gối bằng Robot thế hệ mới CUVIS-Joint. Ngày đầu tiên sau mổ, bà Hà thẳng chân ra được, giảm đau đáng kể, tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Chỉ 3 ngày sau phẫu thuật, bà Hà dự định kế hoạch thay khớp gối ở chân còn lại trong thời gian tới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc mang Robot AI CUVIS-Joint về Việt Nam là một trong những nỗ lực đưa công nghệ y tế tiên tiến trên thế giới về Việt Nam, phục vụ cả người bệnh trong nước và quốc tế. Đây là hành động hiện thực hóa các chủ trương của Đảng theo Nghị quyết 57, 68, 72 về tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.