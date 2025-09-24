Việt Nam lần đầu có thí sinh chuyển giới thi Miss Universe

Thông qua trang cá nhân, ông Valentin Trần - đại diện Tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo chọn Hương Giang tham gia cuộc thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ), dự kiến được tổ chức tại Thái Lan. Như vậy, đây là người đẹp chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam tranh tài tại đấu trường nhan sắc này. Trước đó, Á hậu Quỳnh Anh, người mẫu Hà Kino... được nhiều người dự đoán sẽ là thí sinh Việt Nam "chinh chiến" ở Miss Universe 2025 song họ lên tiếng phủ nhận.

Chia sẻ về lý do chọn Hương Giang tranh tài, phía Miss Universe Vietnam đánh giá cao người đẹp chuyển giới ở sức mạnh nghị lực, truyền cảm hứng khi hoạt động ở vai trò ca sĩ, diễn viên... "Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ", phía đơn vị nắm bản quyền cho hay.

Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam thi Miss Universe Ảnh: FBNV

Năm nay, Miss Universe được tổ chức tại Thái Lan. Theo đơn vị nắm bản quyền, đây là vùng đất từng gắn liền với thành tích ấn tượng của nhan sắc Việt khi ghi tên mình vào top 5 cuộc thi năm 2018. Tổ chức Miss Universe Vietnam cho rằng họ đã đưa ra một quyết định đặc biệt khi lựa chọn một người hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực để tranh tài trong năm 2025.

Hương Giang sinh năm 1991, quê Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ, sau thành tích top 4 Vietnam Idol 2012. Đến năm 2018, cô bất ngờ chuyển hướng dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế và giành ngôi vị cao nhất. Thành tích này được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của người đẹp 9X khi cô trở thành tên tuổi được săn đón, tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách lúc bấy giờ.

Trong sự nghiệp, Hương Giang từng vướng ồn ào khiến cô có quãng thời gian kín tiếng. Sau đó, nàng hậu trở lại với vai trò nhà sản xuất, huấn luyện viên cho nhiều show thực tế về người mẫu, hoa hậu.

Dân mạng nói gì khi Hương Giang thi Miss Universe?

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Hương Giang Ảnh: FBNV

Sau 8 năm kể từ khi giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, việc người đẹp tiếp tục thử sức ở một đấu trường nhan sắc lớn tạo nên những tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ niềm hào hứng, cho rằng với sức hút và kinh nghiệm có được sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca Tặng anh cho cô ấy sẽ mang đến nhiều bất ngờ tại Miss Universe 2025. Ngoài ra, việc Hương Giang có lượng khán giả lớn cũng được xem là lợi thế của cô khi "mang chuông đi đánh xứ người".

Tuy nhiên, việc Hương Giang dự thi Miss Universe 2025 cũng vấp phải những tranh luận. Nhiều người cho rằng kỳ vọng của khán giả sẽ là áp lực lớn đối với người đẹp chuyển giới ở đấu trường nhan sắc này. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đánh giá tuổi tác hay chiều cao cũng là một bất lợi của diễn viên Sắc đẹp dối trá trong hành trình chinh phục vương miện Miss Universe 2025.

Hiện, tổ chức Miss Universe đã phá bỏ mọi tiêu chuẩn dành cho thí sinh, mở cửa chào đón tất cả phụ nữ, người chuyển giới trên 18 tuổi, không phân biệt chiều cao, hình dáng cơ thể hay việc họ đã kết hôn, sinh con… Angela Ponce (Tây Ban Nha) là thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia đấu trường Miss Universe khi tranh tài ở mùa thi 2018. Sau đó, một số quốc gia cũng cử ứng cử viên chuyển giới đến cuộc thi và đến năm 2023, Marina Machete (Bồ Đào Nha) trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên vào top 20 Miss Universe.