Việt Nam - Lào sẽ thúc đẩy kết nối đường bộ, đường sắt

Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Ả Rập Xê Út, ngày 20.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng chuyển lời hỏi thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, bày tỏ vui mừng về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước; góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn, hai Thủ tướng đã cùng rà soát, đánh giá việc triển khai các thỏa thuận giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Qua đó, xem xét những kết quả đạt được, chưa đạt được, những vấn đề cần phát huy hoặc rút kinh nghiệm để cùng bàn cơ chế hợp tác và triển khai thực hiện. Hai bên nhất trí nỗ lực triển khai Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt - Lào giai đoạn 2021 - 2030, Hiệp định hợp tác song phương Việt - Lào 2021 - 2023 và các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực.

Tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tăng cường phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Hai bên cũng nhất trí nỗ lực hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế biến chuyển về chất; hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng và hiệu quả. Tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án viện trợ.

Đặc biệt, quyết tâm tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm một số tồn đọng và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3; các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt theo hướng đông - tây…

Hai Thủ tướng tin tưởng sân bay Nọng Khảng (Lào) đi vào sử dụng từ tháng 5 không chỉ giúp phát triển du lịch, kinh tế, giao lưu nhân dân, mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa hai nước ngày càng "đơm hoa kết trái".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA 2024 và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công vai trò này. Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.