Việt Nam lập trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử nghiệm chip

Theo Quyết định số 4386/QĐ-BKHCN, trung tâm sản xuất thử nghiệm chip mới sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ). Sự ra đời của trung tâm giải quyết một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của ngành bán dẫn Việt Nam hiện nay là tình trạng thiếu hạ tầng và công cụ để hiện thực hóa các bản thiết kế thành sản phẩm vật lý.

Vai trò của trung tâm được xác định dựa trên ba trụ cột cốt lõi. Thứ nhất, đây sẽ là nơi cung cấp hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho các cá nhân và tổ chức, bao gồm quyền truy cập vào thư viện phần mềm thiết kế chip (EDA), thư viện sở hữu trí tuệ (IP) và công cụ đo kiểm hiệu suất sau sản xuất.

Bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia của Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình MST

Thứ hai, trung tâm đóng vai trò "cầu nối" trong chuỗi cung ứng, chịu trách nhiệm kết nối nhà thiết kế với nhà máy chế tạo, đơn vị đóng gói, kiểm thử và đối tác công nghệ quốc tế. Đồng thời, trung tâm cũng thúc đẩy hợp tác với các quỹ đầu tư để hỗ trợ tài chính cho startup, giúp họ vượt qua "thung lũng chết" trong giai đoạn thương mại hóa sản phẩm.

Thứ ba, đơn vị đóng vai trò hạt nhân trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua việc phối hợp với các trường đại học, tổ chức khóa thực hành chuyên sâu và xây dựng cộng đồng chia sẻ tri thức thiết kế chip mở.

Thời điểm vàng để bứt phá

Việc thành lập trung tâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Theo số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện sở hữu nền tảng sản xuất điện tử vững chắc với kim ngạch xuất khẩu phần cứng đạt hơn 132 tỉ USD trong năm 2024. Đáng chú ý, lực lượng lao động công nghệ lên tới 1,9 triệu người, trong đó có khoảng 7.000 kỹ sư chuyên biệt về thiết kế chip, một con số được đánh giá là "ấn tượng" trong khu vực.

Vị thế của Việt Nam cũng đang được khẳng định qua dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tính đến nay, đã có hơn 170 dự án FDI trong lĩnh vực bán dẫn đổ bộ vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỉ USD. Hệ sinh thái hiện tại hình thành rõ nét với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế, 8 dự án đóng gói - kiểm thử và hơn 20 doanh nghiệp cung ứng vật liệu, thiết bị.

Với vị trí địa chính trị chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, việc có thêm một trung tâm hỗ trợ sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia sẽ là đòn bẩy quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch từ gia công sang tự chủ sáng tạo sản phẩm công nghệ cao.