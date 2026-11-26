Ngày 26.11, trả lời câu hỏi của phóng viên trước việc chính quyền Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị áp đặt các mức thuế nhập khẩu mới, trên diện rộng đối với 16 nền kinh tế, với lý do chính sách trợ cấp công nghiệp của các đối tác này gây bất lợi cho các doanh nghiệp Mỹ, theo các báo cáo truyền thông, Việt Nam có nguy cơ phải chịu mức thuế cao hơn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, việc Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: GIA HÂN

"Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mỗi liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Theo quy định và thông lệ của Mỹ, thời hạn dự kiến để Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng muộn nhất là ngày 11.3.2027. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của Mỹ, bao gồm các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974.

Hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

"Một lần nữa, chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt", bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết nước này đã gia hạn cuộc điều tra thương mại về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam thêm 3 tháng, đến cuối tháng 2.2027, với lý do tính phức tạp của vấn đề, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, đây là thủ tục nội bộ của phía Mỹ, không thể hiện tính chất cũng như mức độ của cuộc điều tra.

"Quan điểm của Việt Nam về việc điều tra thương mại vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Một lần nữa chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt là trong thời gian gần đây.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định và việc triển khai trên thực tế các chính sách, quy định đó của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.