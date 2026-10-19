Việt Nam - Liechtenstein tạo xung lực phát triển mới

Dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Liechtenstein

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Brigitte Haas thực hiện chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; đánh giá chuyến thăm cùng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thành tựu phát triển của Liechtenstein, đất nước có bình quân thu nhập đầu người cao nhất thế giới, tăng trưởng GDP cao, nền kinh tế có thế mạnh nổi bật về công nghiệp chế tạo công nghệ cao, trung tâm tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo; hoan nghênh vai trò tích cực của Liechtenstein trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas Ảnh: TTXVN

Thông tin với Thủ tướng Brigitte Haas về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới, đồng thời xác định tự chủ, tự lực tự cường và phát triển quan hệ quốc tế là nền tảng để phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ vinh dự là Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein thăm Việt Nam. Thủ tướng khẳng định việc thắt chặt quan hệ chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế, mở đường dẫn lối cho các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và tăng cường các hoạt động trao đổi thương mại - đầu tư; và bày tỏ mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài về kinh tế, thương mại, đầu tư, bày tỏ tin tưởng việc ký kết với Việt Nam 2 hiệp định lần này sẽ tạo nền tảng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ trong những lĩnh vực quan tâm chung.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó, tiến tới tăng cường hợp tác về kinh tế, tìm kiếm và phát huy thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi bên, nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, sản xuất công nghiệp chính xác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vốn là thế mạnh của Liechtenstein và Việt Nam có nhu cầu, mở ra các kênh hợp tác hiệu quả phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.

Thủ tướng Brigitte Haas nhấn mạnh sẵn sàng chia sẻ cách thức và mô hình giúp đất nước Liechtenstein tối ưu hóa năng lực sản xuất và lực lượng sản xuất, giúp nền kinh tế đạt hiệu quả, đạt năng suất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do VEFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế. Hai nước cũng cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ LHQ, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Brigitte Haas chuyển lời mời Hoàng thân Hans-Adam II thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Mời doanh nghiệp Liechtenstein tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas.

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Liechtenstein, đánh giá cao vị thế và những thế mạnh của Liechtenstein trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ cho định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa Việt Nam, ASEAN và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas Ảnh: Tuấn Minh

Bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và EFTA ký Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán với 21 phiên đàm phán chính thức, cùng với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng các hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên, góp phần giảm thuế quan và các rào cản thương mại, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy dòng vốn đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng của hai nước.

Thủ tướng đề nghị Liechtenstein tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển và quản lý các quỹ đầu tư, hoạt động ngân hàng, tài chính xanh, thị trường vốn và quản lý tài sản quốc tế.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như thủy sản và dệt may. Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế, tài chính, trong đó có khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường vốn Việt Nam.

Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó Hiệp định Thương mại tự do VEFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có thể bổ trợ lẫn nhau. Trên cơ sở kinh nghiệm và thế mạnh của Liechtenstein, hai bên sẽ tăng cường trao đổi về quản lý quỹ đầu tư, quản lý tài sản, hoạt động ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do VEFTA và thúc đẩy triển khai sau khi Hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam và Liechtenstein.