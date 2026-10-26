Việt Nam luôn coi trọng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ba Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả cả về vật chất và tinh thần mà nhân dân Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ba Lan - người bạn truyền thống, tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, chú trọng một số định hướng và lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, phù hợp với mục tiêu phát triển của mỗi nước, đề nghị hai bên không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp góp phần tăng cường phối hợp và trao đổi thực chất về các vấn đề cùng quan tâm.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tranh thủ mọi cơ hội, tạo đột phá trong hợp tác, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi; khuyến khích Ba Lan trở thành nhà đầu tư hàng đầu của khu vực Trung Đông Âu tại Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh.

Về quốc phòng, an ninh, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với nhu cầu, điều kiện và chính sách của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần ưu tiên hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng và giá trị gia tăng cao; đề nghị Ba Lan tiếp tục tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, tiếp tục phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, tạo điều kiện để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hiểu biết và gắn kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và cộng đồng người Ba Lan tại Việt Nam đi lại, cư trú, học tập, làm việc thuận lợi, ổn định cuộc sống, đóng góp vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, làm cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan ngày càng phát triển sâu rộng.

Thủ tướng Donald Tusk nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác và khả năng tạo đột phá.

Thủ tướng Ba Lan cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An.

Hai bên đồng thời hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Ba Lan.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác liên nghị viện với Quốc hội Ba Lan

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác liên nghị viện với Quốc hội Ba Lan, phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát thực hiện các thỏa thuận, cam kết, triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ẢNH: QUOCHOI.VN

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đề nghị Ba Lan phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực; khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào dược phẩm, năng lượng xanh, hạ tầng, logistics tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi đoàn giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn Nghị viện.

Thủ tướng Donald Tusk đề nghị Quốc hội Việt Nam ủng hộ chia sẻ thứ tự ưu tiên trong các lĩnh vực hợp tác để hai bên cùng tập trung thúc đẩy. Thủ tướng nhấn mạnh Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam có nhiều đóng góp trong tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước, cá nhân Ngài Chủ tịch Nhóm tham gia đoàn Thủ tướng lần này.

Thủ tướng ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai các dự án chung; nhất trí phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa những định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.