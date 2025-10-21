Tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp

Chiều 20.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội (QH) Hungary Kover Laszlo đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 18-22.10.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng, kiến thiết và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu, đồng thời là đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hungary trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2018. Chủ tịch nước mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục cùng phối hợp để tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hungary tiếp tục phát triển đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp; đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy giao lưu nhân dân để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thể bổ sung, hỗ trợ nhau.

Đưa kim ngạch song phương đạt 2 tỉ USD thời gian tới

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch QH Hungary Kover Laszlo. Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn Hungary là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đề nghị QH Hungary tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy Quốc hội của các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn hiệp định.

Chủ tịch QH Hungary khẳng định Hungary luôn sẵn sàng và khuyến nghị, thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn hiệp định, vì chính lợi ích của các nước EU; khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng đề xuất một số các biện pháp tăng cường, trong đó có hợp tác thương mại - đầu tư, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 2 tỉ USD trong thời gian tới và coi đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển, phối hợp triển khai hiệu quả các dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary dành cho Việt Nam, tăng cường hợp tác GD-ĐT, nhất là những lĩnh vực Hungary có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, công nghệ cao, y dược, đổi mới sáng tạo… Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường, tăng cường hợp tác lao động, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, trong đó tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025.

Tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội

Trước đó, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch QH Hungary Kover Laszlo đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam ẢNH: TTXVN

Trao đổi về tình hình hợp tác giữa QH hai nước, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai QH trong quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao QH, các ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao; nhất trí về chủ đề chính của Hội thảo lập pháp lần thứ 6 giữa hai QH, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2026; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như IPU, ASEP để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).