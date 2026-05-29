Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Singapore.

Chia sẻ về những thành tựu đã đạt được và định hướng phát triển tới đây của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược; quyết tâm xây dựng thành công mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt và đây cũng chính là những lĩnh vực mới mà Việt Nam ưu tiên hợp tác với Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn, giảm các đầu mối và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới một hệ thống nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả như Singapore.

Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 12 tỉ USD năm 2025; Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế gần 100 tỉ USD, trong đó các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được đánh giá là mô hình hợp tác thành công tiểu biểu, dự kiến năm 2026 sẽ đạt mốc 30 VSIP nhân dịp 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực về nhiều mặt.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động nhân dân Singapore; đưa hợp tác khoa học - công nghệ vào triển khai thực chất.

Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ Đối tác kinh tế Xanh - kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; phát triển hệ thống VSIP thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, quản trị Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế; giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và phối hợp với Singapore đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN; đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng…; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.