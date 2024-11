Việt Nam luôn là hình mẫu cho cả thế giới, trong đó có Chile

Tại buổi tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và tin tưởng Đảng Cộng sản Chile với tư cách là đảng tham chính sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào những kết quả điều hành của Chính phủ cánh tả tại Chile, thúc đẩy chính sách ngoại giao tích cực, mở rộng quan hệ đối ngoại và liên kết với các nước, khu vực khác trên thế giới, góp phần vào giải quyết các thách thức chung và vấn đề quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay, Việt Nam có quy mô nền kinh tế đứng thứ 35 trong top 40 nền kinh tế và nằm trong nhóm 20 nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực của chính mình, Việt Nam cần có sự hỗ trợ, đồng hành của bạn bè quốc tế, trong đó có Chile.

Hiện Chile là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với các chính đảng cầm quyền, tham chính và chính đảng có quan hệ truyền thống, trong đó có Đảng Cộng sản Chile vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn kiên định con đường độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội và để đạt được mục tiêu đó có nhiều giải pháp. Vì vậy, Đảng Cộng sản hai nước cần tích cực trao đổi kinh nghiệm phát triển phù hợp với mỗi nước.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto khẳng định Việt Nam luôn là hình mẫu cho cả thế giới, trong đó có Chile. Đảng Cộng sản Chile đã học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xác định sự nghiệp cách mạng là của toàn dân; để phát triển đất nước cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội.

Hiện nay, dù có nhiều khó khăn, thách thức đối với các đảng trong liên minh cầm quyền, trong đó có Đảng Cộng sản Chile. Vì vậy, Đảng Cộng sản Chile cũng thúc đẩy nâng cao sức chiến đấu của mình; quan tâm học hỏi mô hình Việt Nam, nhất là những giải pháp phù hợp với thực tiễn Chile.

Ông Lautaro Carmona Soto cho biết, đối với Chile, dù là đảng phái nào cũng đều ủng hộ mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước vì Việt Nam là đất nước tuyệt vời, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, luôn thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao việc hai nước, hai đảng chia sẻ nhiều điểm tương đồng về khát vọng tự do, độc lập, công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội trên nền tảng quan hệ vững chắc, chia sẻ lợi ích chung, có tiềm năng để mở rộng hợp tác, bổ sung và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hai đảng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, đồng thời tiếp tục củng cố sự tin cậy cấp cao và nền tảng quan hệ chính trị, làm cơ sở và định hướng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Đảng Xã hội Chile và nỗ lực chung, quan hệ giữa hai đảng, hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic cho rằng, tuy cách xa nhau về địa lý nhưng hai nước luôn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; nhấn mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ trẻ Chile thời điểm đó. Người dân Chile đã có cuộc tuần hành hàng trăm km từ thành phố cảng Valparaiso lên thủ đô Santiago vào năm 1969, để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Xã hội Chile cho biết, ngay sau khi đắc cử vào năm 1971, Tổng thống Salvador Allende đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thực hiện điều này.

Với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn được gìn giữ và ngày càng phát triển, nhất là trong những năm gần đây, bà Paulina Vodanovic khẳng định, đây chính là cơ sở để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa.

Chủ tịch Đảng Xã hội Chile mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm mà hai nước cùng quan tâm như vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, đồng thời mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong vấn đề di cư bất hợp pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bà Paulina Vodanovic khẳng định, với vai trò của mình Đảng Xã hội Chile sẽ tiếp tục giữ gìn và xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.