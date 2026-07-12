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Thời sự

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ UNCLOS 1982

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển.

Ngày 12.7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) .

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ UNCLOS 1982- Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

Người phát ngôn khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về giải thích và áp dụng Công ước theo các quy định của UNCLOS 1982.

Việt Nam tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển.

"Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của UNCLOS 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền các quốc gia khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế", bà Hằng nhấn mạnh.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông, đồng thời triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

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