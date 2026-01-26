Quan hệ Việt - Lào là tài sản chung vô giá

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với Lào và sẽ làm hết sức mình cùng Lào gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đồng thời là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chân thành cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn, quý báu và kịp thời trong suốt thời gian qua; khẳng định sẽ cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực, vì mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước tăng cường đoàn kết, gắn bó, thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ lập trường càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết, qua đó hỗ trợ lẫn nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng, trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt "vừa là đồng chí, vừa là anh em", cùng những nhận thức chung cấp cao, lợi ích gắn bó và những thành quả quan trọng đạt được thời gian qua, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế

Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng chiến lược giao thông, năng lượng và logistics.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp có hiệu quả giải quyết thỏa đáng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, duy trì tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan chức năng của Lào, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng của Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, đặc biệt là đầu tư vào khu vực biên giới Lào - Việt Nam; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất tăng giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tại nội địa Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ gắn kết hai nền kinh tế, trong đó bao gồm các dự án chiến lược như dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, dự án kho dự trữ xăng dầu, dự án đường dây truyền tải điện Bắc Lào - Việt Nam; đánh giá cao việc hai bên mở rộng hình thức thanh toán bằng đồng nội tệ của mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả, bền vững tại Lào; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại song phương, nhất là thương mại biên mậu, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 5 - 10 tỉ USD trong thời gian tới.

Đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường gắn kết hạ tầng giao thông giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm thúc đẩy gắn kết kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ba nền kinh tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới; đẩy mạnh phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người và tội phạm công nghệ cao.

Đẩy mạnh hợp tác Quốc hội

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hỗ trợ Lào tại các diễn đàn quốc tế, khu vực; đồng thời phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với định hướng hai Đảng.

Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hợp tác, trao đổi thường xuyên giữa các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước; thúc đẩy giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu trẻ, qua đó tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, vai trò của Quốc hội ngày càng được khẳng định trong việc thể chế hóa đường lối của Đảng thành pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí cao với các trao đổi, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội. Ông bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương, nhất là các dự án hợp tác trọng điểm.

Trong 5 năm tới, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của hai Đảng, đưa quan hệ hợp tác nghị viện Việt Nam - Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện và tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp cao đã ký kết.