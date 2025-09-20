Việt Nam - Malaysia hướng tới kim ngạch thương mại 18 tỉ USD

Sáng 19.9, tại trụ sở Hạ viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện

Tại hội đàm, trao đổi về kết quả cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia tháng 11.2024, mở ra một chương mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, hiệu quả và sâu sắc hơn.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia trong giai đoạn mới ngày càng hiệu quả, sâu sắc và thực chất, hai bên cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như lĩnh vực Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo. Hai bên đẩy mạnh hợp tác biển, phối hợp hiệu quả trong việc xử lý hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tạo điều kiện để Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, để không chỉ vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước mà còn vì cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Hạ viện Malaysia TanSri Dato’ Johari bin Abdul (ảnh trái) và Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban, giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội hàm/lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thiết lập. Đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF)... góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Malaysia thăm lại Việt Nam.

Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư Malaysia

Cùng ngày, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Malaysia, nhằm đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời khẳng định ủng hộ chủ đề "Bền vững và Bao trùm" của năm ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Malaysia - Chủ tịch ASEAN 2025, Chủ tịch AIPA-46 và các nước thành viên triển khai các ưu tiên đề ra.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ và nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy triển khai các phương hướng hợp tác đã đề ra, trong đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tháo gỡ một số điểm nghẽn về pháp luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Malaysia tăng cường đầu tư tại Việt Nam, phát triển công nghiệp Halal cũng như phối hợp giải quyết vấn đề IUU, tăng cường giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương. Phối hợp giám sát hiệu quả các thỏa thuận song phương, nhất là việc xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia, trong đó có nội dung về hợp tác liên nghị viện.

Hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong vấn đề Biển Đông, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Malaysia thăm lại Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah vui vẻ nhận lời mời. Cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.