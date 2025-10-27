Việt Nam - Mỹ thống nhất tuyên bố chung về thuế đối ứng

Xác định các sản phẩm hưởng thuế đối ứng 0%

Theo thông tin từ Bộ Công thương, ngày 26.10, Việt Nam và Mỹ đồng thuận công bố Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN từ ngày 26 - 28.10 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục đàm phán thuế đối ứng, tháo gỡ rào cản thuế quan trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13 ẢNH: TTXVN

Theo Bộ Công thương, tuyên bố chung là văn bản mà Việt Nam và Mỹ thống nhất đưa ra để thể hiện kết quả đến nay của hai nước về đàm phán thương mại đối ứng. Tuyên bố chung đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp 2 nước trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tuyên bố chung ghi nhận các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam - Mỹ. Theo đó, Việt Nam và Mỹ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu…

Theo tuyên bố chung, một số điều khoản cụ thể khác bao gồm Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ trong khi Mỹ duy trì mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam; đồng thời sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Lễ trao Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) ẢNH: TTXVN

Cũng theo Bộ Công thương, trong tuyên bố chung được công bố, Việt Nam và Mỹ xác định hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ

Cùng ngày, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kualua Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13. Tại cuộc gặp, Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Trump thăm Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, đồng thời cho biết rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Mỹ thu xếp chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho phía Mỹ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đến thăm Mỹ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp của Mỹ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

ASEAN bao trùm và bền vững

Cũng trong ngày 26.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, loạt Hội nghị cấp cao thứ hai trong Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia dưới chủ đề "Bao trùm và Bền vững". Sau đó, Thủ tướng cùng lãnh đạo các thành viên ASEAN và các đối tác dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Lễ trao Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Trong khuôn khổ đợt hội nghị cấp cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại một loạt sự kiện quan trọng: phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025) với chủ đề "Thống nhất thị trường - Hướng tới thịnh vượng chung", Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC), Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 28, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 22...

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã có một loạt cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo quốc gia, Chính phủ các tổ chức quốc tế gồm Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Carlos Felipe Jaramillo và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino.