Việt Nam - Nhật Bản đồng tài trợ gần 500 tỉ đồng cho 11 dự án nghiên cứu

Thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ do Quỹ Phát triển KH-CN quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Cơ quan KH-CN Nhật Bản (JST), cùng đại diện 11 nhóm nghiên cứu chung, gồm 22 nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản, thực hiện. Trong giai đoạn 2025 - 2026, NAFOSTED và JST đã lựa chọn đồng tài trợ 11 nhiệm vụ KH-CN trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Chương trình NEXUS, với tổng nguồn tài trợ phía Nhật Bản là 2,6 tỉ yên (tương đương khoảng 430 tỉ đồng) và phía Việt Nam là 67 tỉ đồng.



Các nhiệm vụ tập trung vào những hướng nghiên cứu như chip AI công suất thấp, linh kiện điện tử thế hệ mới, công nghệ bán dẫn, vật liệu và quy trình chế tạo bán dẫn hợp chất, công nghệ cảm biến phát hiện đột biến DNA, vật liệu bán dẫn hai chiều và thiết bị MEMS phục vụ cảm biến thông minh, năng lượng bền vững.

Năm 2027, NAFOSTED và JST đã thống nhất kế hoạch kêu gọi hợp tác nghiên chung trong lĩnh bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai chương trình đào tạo 100 tiến sĩ AI.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ KH-CN đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về "Chương trình NEXUS hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao".