Thời sự

Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền

Đậu Tiến Đạt
03/03/2026 18:39 GMT+7

Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng.

Ngày 3.3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ ngày 28.2.

Việt Nam phản đối tấn công quốc gia có chủ quyền, kêu gọi hòa bình tại Trung Đông- Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Các hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe dọa tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực, gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

