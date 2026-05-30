Việt Nam - Phần Lan chuyển từ định hướng sang hành động

Trả lời báo chí ngày 29.5, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách Thương mại Quốc tế Jarno Syrjäla cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này của ông nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nội hàm thực chất của khuôn khổ Đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập vào tháng 10.2025.

Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách Thương mại Quốc tế Jarno Syrjäla ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Jarno Syrjäla đã có các cuộc làm việc với nhiều bộ, ngành chủ chốt và doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam.

"Các cuộc trao đổi tập trung vào những lĩnh vực hợp tác ưu tiên như phát triển năng lượng bền vững, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, viễn thông tin cậy và phát triển đô thị. Các nội dung trọng tâm phản ánh định hướng chung của hai nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", ông Syrjäla chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho biết, các cuộc thảo luận cũng đề cập tới yếu tố an ninh trong phát triển hạ tầng số, bao gồm công nghệ 5G và vệ tinh, cho thấy cách tiếp cận toàn diện và dài hạn trong hợp tác song phương.

Từ việc trao đổi chính sách đến kết nối doanh nghiệp và xác định các lĩnh vực ưu tiên, chuyến thăm lần này tạo thêm động lực để hai nước chuyển từ "định hướng sang hành động". Ông Syrjäla cho rằng, đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan thông qua các sáng kiến hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

"Hai bên đang tích cực xây dựng kế hoạch hành động chi tiết nhằm triển khai hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, qua đó thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Phần Lan", Thứ trưởng khẳng định.

Đánh giá về những tiềm năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế cũng như những lĩnh vực hợp tác ưu tiên mà hai bên có thể thúc đẩy trong thời gian tới, Thứ trưởng Jarno Syrjäla khẳng định, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á, phản ánh mức độ tin cậy và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nền kinh tế.

"Tôi cho rằng, hiện vẫn còn nhiều dư địa hợp tác giữa hai nước chưa được khai thác, trong đó, nhiều thế mạnh và kinh nghiệm của Phần Lan về công nghệ sạch, năng lượng, số hóa và phát triển bền vững... có thể hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam", ông Syrjäla nhấn mạnh.

Phần Lan là một trong những quốc gia tiên phong về phát triển xanh với mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2035; hiện khoảng 96% sản lượng điện không phát thải carbon.

"Đây là những kết quả nổi bật mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu", Thứ trưởng Syrjäla khẳng định.

Tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là một trong những yếu tố then chốt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Sự bổ trợ này mở ra tiềm năng hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng; hạ tầng và phát triển đô thị thông minh; logistics, hàng hải và số hóa chuỗi cung ứng; công nghệ viễn thông và chuyển đổi số; nông nghiệp bền vững và công nghệ môi trường... Đây cũng là những lĩnh vực được hai bên ưu tiên thúc đẩy thông qua các cuộc tiếp xúc trong chuyến thăm lần này.

"Chúng tôi tin rằng, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, đặc biệt thông qua vai trò tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Chính các doanh nghiệp, với tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực triển khai cụ thể, sẽ là lực lượng kết nối các ý tưởng thành dự án, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và đóng góp vào tăng trưởng bền vững cho cả Phần Lan và Việt Nam".