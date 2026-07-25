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Thời sự

Việt Nam phản ứng việc Mỹ áp thuế mới 12,5% theo Mục 301

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh quyết định của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức và sẽ tiếp tục trao đổi với phía Mỹ trên tinh thần hợp tác.

Ngày 25.7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế "bị điều tra" theo Mục 301, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức.

Việt Nam phản ứng việc Mỹ áp thuế mới 12,5% theo Mục 301 - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: BNG

"Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. 

Ngày 22.7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

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