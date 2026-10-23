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    Việt Nam phát triển, sản xuất vắc xin thế hệ mới

    Liên Châu
    Liên Châu
    1 đồng chi cho dự phòng bằng 1.000 đồng chi cho điều trị, chủ động dự phòng giảm gánh nặng bệnh tật. Phát triển vắc xin là một trong các giải pháp hiệu quả phòng bệnh chủ động.

    Tại lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam (VAMP) 1961 - 2026) diễn ra sáng 23.10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, "1 đồng chi cho dự phòng bằng 1.000 đồng chi cho điều trị". Y tế dự phòng giúp giảm gánh nặng bệnh tật. 

    Đánh giá cao hội Y học dự phòng Việt Nam và Viện đầu ngành Vệ sinh dịch tễ trong công tác phòng bệnh, kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt hàng chục triệu người được bảo vệ từ chương trình tiêm chủng mở rộng trong hàng chục năm qua, ông Tuyên khẳng định y học dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng trong bảo vệ sức khỏe người dân. Cần sử dụng hiệu quả các dữ liệu khám sức khỏe cộng đồng để phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và mô hình bệnh tật, chủ động các giải pháp.

    Theo GS Phan Trọng Lân, Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, công tác dự phòng sau sáp nhập, bao gồm tiêm chủng và quản lý bệnh không lây nhiễm; tiếp cận các công nghệ mới trong phòng bệnh, các chế phẩm sinh học mới, vắc xin công nghệ mới, xét nghiệm dự phòng hiện là các vấn đề được chú trọng.

    Việt Nam phát triển, sản xuất vắc xin thế hệ mới- Ảnh 1.

    Tiêm chủng cùng hệ thống y tế dự phòng góp phần quan trọng phòng chống dịch

    ẢNH: LIÊN CHÂU

    Cùng ngày, các báo cáo khoa học tại hội nghị Khoa học Dự phòng 2026, cho biết, các năm gần đây, cùng với các vắc xin mới đã được sử dụng tại Việt Nam (phòng ung thư cổ tử cung, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, phế cầu, não mô cầu…) các nhà khoa học Việt Nam đang tiếp cận sản xuất vắc xin công nghệ mới, vắc xin thế hệ mới.

    Gần đây nhất, trong nước nghiên cứu thành công vắc xin viêm não Nhật Bản trên tế bào vero tại Việt Nam, theo công nghệ mới (vắc xin viêm não Nhật Bản thế hệ 2).

    Vắc xin được đánh giá tính an toàn và sinh miễn dịch trên người; xác định liều tối ưu trên trẻ em 9 - 24 tháng tuổi khỏe mạnh; dung nạp tốt và đáp ứng miễn dịch cao trên người, do Công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) nghiên cứu sản xuất, đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành.

    Bệnh viêm não Nhật Bản có biểu hiện rất cấp tính, tỷ lệ tử vong cao, làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, có thể gây di chứng vận động, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. 

    Từ năm 1992, Việt Nam đã sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản, đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 1997, phòng bệnh hiệu quả, làm giảm tỷ lệ mắc và di chứng xuống 40 - 50%.




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