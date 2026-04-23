Việt Nam phối hợp Iran, thúc đẩy thủ tục cho tàu qua eo biển Hormuz an toàn

Chiều 23.4, tại họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những bước tiến trong việc bảo đảm tàu thuyền của Việt Nam được lưu thông qua lại eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã duy trì trao đổi thường xuyên, liên tục với các cơ quan chức năng của Iran về các thủ tục liên quan đến các tàu hàng và thuyền viên Việt Nam có thể hành hải an toàn qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan liên quan của Iran, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các doanh nghiệp vận tải liên quan cung cấp cho phía Iran thông tin kỹ thuật các tàu hàng của Việt Nam đề nghị qua eo biển Hormuz.

"Theo thông tin của các đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, qua trao đổi với các doanh nghiệp chủ tàu, hiện nay, các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở khu vực eo biển Hormuz", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn khẳng định, Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp chủ tàu, làm việc với các cơ quan chức năng Iran về các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz; đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Israel và Lebanon dự kiến sẽ có vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Washington (Mỹ) liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn, người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp ngoại giao giữa Israel và Lebanon.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc nhằm mang lại hòa bình lâu dài và bền vững ở khu vực", bà Phạm Thu Hằng cho biết.