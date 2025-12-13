Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Việt Nam quyết tâm biến dữ liệu thành tài sản kinh tế và hạ tầng chiến lược

Trần Cường
Trần Cường
13/12/2025 15:24 GMT+7

Dữ liệu được ví như 'dầu mỏ mới' trong thế kỷ 21, do đó, quốc gia nào quản trị dữ liệu tốt hơn, khai thác dữ liệu thông minh hơn sẽ nắm lợi thế vượt trội trong cạnh tranh toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo quốc tế về kinh tế dữ liệu diễn ra sáng 13.12, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cho hay thế giới đã bước vào kỷ nguyên dữ liệu, nơi dữ liệu đã trở thành tài nguyên chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia và sự ổn định của hệ thống kinh tế.

Việt Nam quyết tâm biến dữ liệu thành tài sản kinh tế - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương phát biểu tại hội thảo

ẢNH: PHAN HIẾU

Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, một trật tự phát triển mới đang hình thành. Nếu thế kỷ 20 được thúc đẩy bởi dầu mỏ và công nghiệp nặng thì thế kỷ 21 được thúc đẩy bởi dữ liệu, tri thức và năng lực phân tích.

Trong kỷ nguyên dữ liệu, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đánh giá, dữ liệu đã trở thành yếu tố sản xuất ngang hàng với đất đai, lao động và vốn; được định giá, được giao dịch, được khai thác để nâng cao năng suất; làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, đóng góp trực tiếp vào GDP ở nhiều nền kinh tế OECD và châu Âu. 

"Quốc gia nào quản trị dữ liệu tốt hơn, khai thác dữ liệu thông minh hơn sẽ nắm lợi thế vượt trội trong cạnh tranh toàn cầu", thiếu tướng Cương nói và cho hay nước ta bước vào kỷ nguyên dữ liệu với quyết tâm biến dữ liệu thành động lực tăng trưởng, thành tài sản kinh tế và thành hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Việt Nam quyết tâm biến dữ liệu thành tài sản kinh tế - Ảnh 3.

Hiệp hội Dữ liệu quốc gia ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với các trường đại học uy tín của Vương quốc Anh

ẢNH: PHAN HIẾU

Tham luận tại hội thảo, PGS Ali AI-Dulaimi, Trưởng khoa Công nghệ và Khoa học máy tính, Trường đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), ví dữ liệu như "dầu mỏ mới" của thế kỷ 21, còn AI là "động cơ tinh luyện" để biến dữ liệu thô thành sản phẩm, dịch vụ và thị trường mới.

Theo PSG Ali, AI không chỉ xử lý dữ liệu hiện có mà còn tạo ra dữ liệu mới thông qua các vòng lặp học tập liên tục, giúp mô hình ngày càng thông minh hơn và giá trị kinh tế ngày càng lớn hơn.

Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc tập hợp dữ liệu từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhưng thách thức lớn nhất hiện nay là chuyển từ lưu trữ sang sử dụng dữ liệu. 

PGS Ali cho rằng, nếu nước ta khai thác hiệu quả dữ liệu và AI có thể đóng góp thêm 79 tỉ USD vào GDP đến năm 2030. Song điều này đòi hỏi phải đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng AI, dữ liệu và năng lực làm chủ công nghệ.

