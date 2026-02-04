Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
04/02/2026 19:40 GMT+7

Chiều 4.2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh ông Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng.

Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

ẢNH: BNG

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới; thông qua tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao để củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung.

Bộ trưởng khẳng định các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước quyết tâm và đạt nhận thức chung về việc triển khai các biện pháp cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, nỗ lực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển thực chất, sâu sắc hơn.

Bày tỏ đánh giá cao những ý kiến của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt có truyền thống hữu nghị lâu đời, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước; Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm, bám sát phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt” và phương hướng “6 hơn”.

Đồng thời nhấn mạnh, việc Trung Quốc thông qua Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 15 tại kỳ họp Lưỡng hội tháng 3 năm nay sẽ mang lại nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác và phát triển với các nước, trong đó có Việt Nam; mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, khuyến khích hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp tết cổ truyền Bính Ngọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm lời chúc mừng an khang, thịnh vượng.

Khám phá thêm chủ đề

