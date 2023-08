Việt Nam sắp có khu phố thương mại tương tự Orchard Road?

Orchard Road - Con đường mua sắm hoa lệ bậc nhất Singapore

Bất cứ ai khi đến du lịch ở Singapore có lẽ đều không thể bỏ qua Orchard Road, khu phố mua sắm và giải trí bậc nhất châu Á, được ví như Fifth Avenue của New York, Champs-Elysees của Paris và Mayfair of the East của London. Nơi này không chỉ là điểm hẹn vui chơi, làm việc mỗi ngày của người dân địa phương mà còn thu hút tới hơn 7 triệu du khách mỗi năm.

Chỉ dài khoảng hơn 2km nhưng Orchard Road quy tụ hàng trăm gian hàng bán lẻ, ăn uống và vui chơi, đáp ứng được tất cả những nhu cầu của cư dân và khách du lịch. Tại đây, bạn có thể bắt gặp tất cả những thương hiệu phổ biến nhất trên thế giới, từ những nhãn hàng cao cấp, những xa xỉ phẩm cho đến những mặt hàng phổ thông.

Vào các dịp lễ trong năm, Orchard Road còn được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt. Những màn trình diễn ánh sáng hoành tráng, các tiết mục âm nhạc sôi động, triển lãm ngoài trời… là những hoạt động thú vị mà du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các chương trình tuần lễ thời trang, quy tụ nhiều nhà mốt cùng những khách mời, người mẫu danh tiếng.

Có thể nói, nhắc tới Orchard Road là nhắc tới biểu tượng của đô thị phồn hoa, nhộn nhịp, của một tuyến phố "không bao giờ ngủ" tại đảo quốc sư tử.

Một Vietnam Orchard Road trong hình dung sẽ như thế nào?

Orchard Road chỉ là một trong những minh chứng rõ ràng cho sức hút của những tuyến phố mang nét đặc sắc về kiến trúc, văn hóa, giao thương với du khách. Không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia đều áp dụng mô hình này như một giải pháp giúp thay đổi diện mạo đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch.

So sánh với Singapore, những thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM… cũng sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển những con đường, khu phố tương tự Orchard Road. Đó sẽ vừa là một điểm du lịch nổi bật, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, vừa có thể trở thành biểu tượng mới của thành phố. Bởi vậy, việc kỳ vọng vào một Vietnam Orchard Road thực sự, xứng tầm với tiềm năng vốn có là hoàn toàn dễ hiểu.

Theo các chủ shop/doanh nghiệp, Vietnam Orchard Road nên nằm ở vị trí đắt giá, nơi tập trung dân cư đông đúc hay ở những giao điểm tấp nập để những mặt bằng kinh doanh, shophouse trong tuyến phố có thể dễ dàng thu hút khách hàng.

Mặt khác, với những cư dân sinh sống ở khu vực lân cận, Vietnam Orchard Road sẽ là nơi thỏa mãn mọi nhu cầu "hưởng thụ - làm việc - giải trí" với hàng loạt cửa hàng, văn phòng, quán cà phê, đường dạo, công viên xanh, hạ tầng ngầm… Mỗi sáng thức dậy và bước ra khỏi nhà, người dân có thể dạo bộ quanh những tuyến đường rợp bóng cây, thưởng thức bữa sáng tại các nhà hàng trước khi ghé qua văn phòng làm việc chỉ cách đó vài bước chân. Tối đến, họ có thể thỏa sức mua sắm, vui chơi, sử dụng các tiện ích chất lượng cao ngay trong nội khu.

Hiện thực hóa cung đường sôi động tại Việt Nam

Tọa lạc trong khu đô thị Celadon City, Tân Phú - dự án được quy hoạch bài bản bởi Gamuda Land, khu phố thương mại Celadon Boulevard được giới chuyên gia và đông đảo người dân địa phương kỳ vọng sẽ trở thành một Orchard Road tại Việt Nam. Với vị trí đắt giá trên đại lộ Gamuda 4 làn đường của phường Sơn Kỳ, trong tương lai, tuyến phố sẽ trở thành cái tên quen thuộc với tín đồ shopping, nơi có những thương hiệu xa xỉ, những khu ẩm thực cao cấp cùng vô vàn tiện ích giải trí bất tận. Đây cũng sẽ là điểm đến lý tưởng cho những buổi hẹn hò, dạo phố kết hợp mua sắm hay chỉ đơn giản là nơi chốn để thư giãn, tận hưởng sự cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống năng động.

Lấy cảm hứng thiết kế từ Garden by the Bay sang trọng, Celadon Boulevard shophouse mang đậm hơi thở của cuộc sống hiện đại, sôi động nhưng vẫn đảm bảo những khoảng xanh cần thiết. Nhìn từ bên ngoài, các căn shophouse gây ấn tượng với mặt tiền rộng (từ 8m), 100% kính nên có thể dễ dàng quan sát. Ở bên trong, shophouse có thiết kế thông tầng độc đáo, không chỉ tạo ra một không gian thoáng và cao hơn mà còn giúp các chủ shop thoải mái trang trí theo gu thẩm mỹ hay theo đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh.

Vào các dịp lễ tết hay những sự kiện đặc biệt, Celadon Boulevard sẽ vô cùng tấp nập khi kế bên phân khu là 2 quảng trường trung tâm rộng, sức chứa hàng nghìn khách hàng - nơi sẽ ra nhiều hoạt động văn hóa - giải trí như lễ hội âm nhạc, biểu diễn đường phố, các giải chạy bộ... Cùng với đó, 2 thác nước nhân tạo 18m với thiết kế duy mỹ cũng sẽ là địa điểm check-in đầy thú vị, tăng thêm phần sôi động cho Celadon Boulevard.

Với sự đầu tư chỉn chu từ Gamuda Land, Celadon Boulevard hứa hẹn sẽ là điểm đến hoàn hảo cho những nhu cầu mua sắm, giải trí, du lịch…

