Việt Nam sẽ sản xuất và nhập khẩu hơn 284 tỉ kWh điện

Theo kế hoạch này, trong năm nay, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu toàn quốc là 284,5 tỉ kWh. Trong đó, sản xuất, nhập khẩu điện vào mùa khô là 137,1 tỉ kWh và mùa mưa 147,4 tỉ kWh.

Kế hoạch này cao hơn 16 tỉ kWh điện so với 2022 và trên 29 tỉ kWh so với 2021.

Các thông số đầu vào phục vụ tính toán kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2023 dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP 6,5% và điện thương phẩm (sản lượng bán ra cho các hộ tiêu dùng điện) gần 251,3 tỉ kWh (tăng gần 9 tỉ kWh so với 2022). Quyết định của Bộ cho hay, EVN chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của số liệu, thông số đầu vào và kết quả tính toán...

Đặc biệt, "EVN bảo đảm tuân thủ đúng các cam kết tại các hợp đồng/thỏa thuận thương mại mua bán điện, cung cấp nhiên liệu đã ký, hợp đồng thương mại với các dự án nhà máy điện được đầu tư theo hình thức BOT, chịu trách nhiệm toàn diện trong trường hợp xảy ra tranh chấp theo các điều khoản đã cam kết hoặc để phát sinh các nghĩa vụ pháp lý và tài chính bất lợi cho phía Việt Nam", quyết định của Bộ Công thương nêu.

Cũng theo quyết định này, EVN được yêu cầu lập phương thức vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện (gồm nguồn năng lượng tái tạo), để đảm bảo cung ứng đủ điện trên nguyên tắc minh bạch, công bằng, tối ưu chi phí toàn hệ thống và phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật lưới điện, quy định pháp luật.





Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có trách nhiệm lên phương án cung cấp, ưu tiên huy động khí cho sản xuất điện.

Tập đoàn Công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc lập kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo ưu tiên cung cấp than đầy đủ, liên tục, đảm bảo khối lượng, chất lượng, đúng chủng loại cho các nhà máy nhiệt điện than theo các điều khoản hợp đồng đã ký để đảm bảo phát điện năm 2023.

Các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện chịu trách nhiệm thu xếp nguồn nhiên liệu để vận hành nhà máy, bảo đảm cung cấp đủ, ổn định cho hoạt động của nhà máy điện.

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo có trách nhiệm giám sát chặt chẽ nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản cam kết của các đơn vị liên quan trong các hợp đồng thương mại của dự án nhà máy điện đầu tư theo hình thức BOT, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay các vấn đề phát sinh. "Tuyệt đối không để phát sinh các nghĩa vụ pháp lý và tài chính bất lợi cho phía Việt Nam", quyết định nhấn mạnh.

Ngoài ra, Cục Điều tiết điện lực phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thường xuyên theo dõi cân đối cung cầu hệ thống điện quốc gia, có báo cáo, đề xuất lên Bộ Công thương giải pháp điều hành hoặc hướng giải quyết cần thiết khác...